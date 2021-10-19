№42 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 20 октября во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- 20 октября приморцы отметят 83-ую годовщину образования Приморского края. Именно в этот день издан Указ "О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края". 22 октября в 14.00 в городском парке Находки библиотеки города организуют интерактивную площадку «Край тайги и моря» в честь Дня рождения Приморья - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- До конца года в Находке появятся нестационарные торговые объекты ведущих производителей пищевой продукции Приморского края - об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.

- Оплатите письма счастья: какие льготы полагаются пенсионерам, многодетным, инвалидам и другим категориям граждан при оплате налогов по недвижимости и транспорту?

- Какая выплата полагается одиноким родителям - об этом расскажут специалисты Пенсионного фонда в нашей постоянной рубрике «Закон и порядок».

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- 20 октября приморцы отметят 83-ую годовщину образования Приморского края. Именно в этот день издан Указ "О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края". 22 октября в 14.00 в городском парке Находки библиотеки города организуют интерактивную площадку «Край тайги и моря» в честь Дня рождения Приморья - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- До конца года в Находке появятся нестационарные торговые объекты ведущих производителей пищевой продукции Приморского края - об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.- Оплатите письма счастья: какие льготы полагаются пенсионерам, многодетным, инвалидам и другим категориям граждан при оплате налогов по недвижимости и транспорту?- Какая выплата полагается одиноким родителям - об этом расскажут специалисты Пенсионного фонда в нашей постоянной рубрике «Закон и порядок».- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script