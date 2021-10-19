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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
19.10.2021
№42 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 20 октября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- 20 октября приморцы отметят 83-ую годовщину образования Приморского края. Именно в этот день издан Указ "О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края". 22 октября в 14.00 в городском парке Находки библиотеки города организуют интерактивную площадку «Край тайги и моря» в честь Дня рождения Приморья - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- До конца года в Находке появятся нестационарные торговые объекты ведущих производителей пищевой продукции Приморского края - об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.
- Оплатите письма счастья: какие льготы полагаются пенсионерам, многодетным, инвалидам и другим категориям граждан при оплате налогов по недвижимости и транспорту?
- Какая выплата полагается одиноким родителям - об этом расскажут специалисты Пенсионного фонда в нашей постоянной рубрике «Закон и порядок».
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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