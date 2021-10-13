Ежегодно в конце сентября в Находке проходит городской конкурс юных эрудитов «Многонациональная культура Находки». В конкурсе участвуют ребята 12-14 лет.



В 2021 году в конкурсе приняли участие команды из школ №5, 9, 12, 14, 22, 24 и Гимназии №1. Ребятам предстояло проверить свою эрудицию, смекалку, сплоченность и внимательность в двух раундах. Первый раунд был посвящен культуре народов, проживающих на территории Находкинского городского округа. Второй раунд включал вопросы об истории, людях и природе Приморского края и Находки.

Знаете ли вы где находится «Пуп Земли» или что такое «Капова пещера»? Кто написал книгу «По Уссурийскому краю»? Памятник какому капитану недавно появился в Находке? Это было напряженное состязание. Однако жюри выявило победителей. Ими стали:

1-е место – МОУ «Школа №9»;

2-е место – МОУ «Гимназия №1»;

3-е место – МОУ «Школа №14».

Поздравляем ребят и педагогов с победой!

Организаторы выражают благодарность членам жюри конкурса: Гузалии Шамильевне Куприяновой, представителю Татаро-башкирской общественной организации «Туган Тел» («Родной язык»), Егору Евгеньевичу Тарадуда, помощнику Е. А. Герман общественного советника заместителя председателя Правительства ПК – министра культуры и архивного дела ПК Е. Н. Бронниковой, Рите Ивановне Подкорытовой, директору МБОУ «Центральная библиотечная система» НГО.

Благодарим наших партнёров за содействие в подготовке и проведении конкурса: МБУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий», г. Находка, а также администрацию и педагогов школ №5, 9, 12, 14, 22, 24 и Гимназии №1.

Светлана Юрьевна БУЧАСОВА,

заведующая Центральной детской и юношеской библиотекой