|Новые эрудиты Находки
|РИО Панорама
|13.10.2021
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Ежегодно в конце сентября в Находке проходит городской конкурс юных эрудитов «Многонациональная культура Находки». В конкурсе участвуют ребята 12-14 лет.
В 2021 году в конкурсе приняли участие команды из школ №5, 9, 12, 14, 22, 24 и Гимназии №1. Ребятам предстояло проверить свою эрудицию, смекалку, сплоченность и внимательность в двух раундах. Первый раунд был посвящен культуре народов, проживающих на территории Находкинского городского округа. Второй раунд включал вопросы об истории, людях и природе Приморского края и Находки.
Знаете ли вы где находится «Пуп Земли» или что такое «Капова пещера»? Кто написал книгу «По Уссурийскому краю»? Памятник какому капитану недавно появился в Находке? Это было напряженное состязание. Однако жюри выявило победителей. Ими стали:
1-е место – МОУ «Школа №9»;
2-е место – МОУ «Гимназия №1»;
3-е место – МОУ «Школа №14».
Поздравляем ребят и педагогов с победой!
Организаторы выражают благодарность членам жюри конкурса: Гузалии Шамильевне Куприяновой, представителю Татаро-башкирской общественной организации «Туган Тел» («Родной язык»), Егору Евгеньевичу Тарадуда, помощнику Е. А. Герман общественного советника заместителя председателя Правительства ПК – министра культуры и архивного дела ПК Е. Н. Бронниковой, Рите Ивановне Подкорытовой, директору МБОУ «Центральная библиотечная система» НГО.
Благодарим наших партнёров за содействие в подготовке и проведении конкурса: МБУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий», г. Находка, а также администрацию и педагогов школ №5, 9, 12, 14, 22, 24 и Гимназии №1.
Светлана Юрьевна БУЧАСОВА,
заведующая Центральной детской и юношеской библиотекой
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|13 Окт 2021
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