 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Сработали на ура Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
13.10.2021
На озере Соленом состоялось закрытие летнего сезона по гребле на лодках класса «Дракон».
В ежегодных осенних стартах приняли участие команды из Находки, Владивостока, Большого Камня и Партизанска. В гонках на дистанции 200 метров участвовали мужские, женские и смешанные экипажи. Находкинский экипаж команды «Посейдон» занял первое место в классах «микс» и «женский», в «мужском» классе участникам досталось второе место.
После подведения итогов золотыми призерами, а также обладателями Кубка министра спорта Приморского края в двух номинациях стал экипаж команды «Посейдон».
– Команда у нас сегодня сработала просто на ура. Практически во всех категориях взяли призовые места. Ребята выложились на сто процентов, – отметила член экипажа «Посейдон» Татьяна АСТАЕВА. – Учитывая, что мы постоянно тренируемся и являемся частыми участниками подобных мероприятий, то сомнений, что наша команда займет первое место, не было.
Серебряными и бронзовыми призерами стали команды «Атлас » и «Инфинити» из Владивостока.
На торжественном вручении министр спорта Приморского края Жан КУЗНЕЦОВ поздравил спортсменов с заслуженными наградами, пожелав им в дальнейшем новых успехов и высоких результатов. Также почетными грамотами и благодарственными письмами были отмечены президент Находкинской федерации гребли Константин КИРИЧЕНКО, заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ Семен БРАЛ, а также его воспитанник, а сегодня призер олимпийских игр, 17-кратный чемпион мира, 16-кратный чемпион Европы, мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ Иван ШТЫЛЬ. Знаменитый спортсмен провел мастер-класс для участников соревнований, а также поделился главным секретом своих побед.
– Самое главное перед соревнованиями – это правильный настрой и понимание того, сколько ты вместе со своей командой сделал до того, прежде чем попасть на эти соревнования. Многочасовые тренировки, упорство, умение слаженно работать в команде – вот основные принципы, которые помогают мне настроиться на победу, – подчеркнул Иван Штыль.
Как отметил президент Находкинской федерации гребли Константин Кириченко, Находка является одним из ведущих спортивных городов края, а проведение подобных мероприятий свидетельствует о том, что спорт «на воде» становится все более популярным среди населения.

Пресс-служба администрации НГО
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 13 Окт 2021 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
             

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика