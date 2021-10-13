На озере Соленом состоялось закрытие летнего сезона по гребле на лодках класса «Дракон».



В ежегодных осенних стартах приняли участие команды из Находки, Владивостока, Большого Камня и Партизанска. В гонках на дистанции 200 метров участвовали мужские, женские и смешанные экипажи. Находкинский экипаж команды «Посейдон» занял первое место в классах «микс» и «женский», в «мужском» классе участникам досталось второе место.

После подведения итогов золотыми призерами, а также обладателями Кубка министра спорта Приморского края в двух номинациях стал экипаж команды «Посейдон».

– Команда у нас сегодня сработала просто на ура. Практически во всех категориях взяли призовые места. Ребята выложились на сто процентов, – отметила член экипажа «Посейдон» Татьяна АСТАЕВА. – Учитывая, что мы постоянно тренируемся и являемся частыми участниками подобных мероприятий, то сомнений, что наша команда займет первое место, не было.

Серебряными и бронзовыми призерами стали команды «Атлас » и «Инфинити» из Владивостока.

На торжественном вручении министр спорта Приморского края Жан КУЗНЕЦОВ поздравил спортсменов с заслуженными наградами, пожелав им в дальнейшем новых успехов и высоких результатов. Также почетными грамотами и благодарственными письмами были отмечены президент Находкинской федерации гребли Константин КИРИЧЕНКО, заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ Семен БРАЛ, а также его воспитанник, а сегодня призер олимпийских игр, 17-кратный чемпион мира, 16-кратный чемпион Европы, мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ Иван ШТЫЛЬ. Знаменитый спортсмен провел мастер-класс для участников соревнований, а также поделился главным секретом своих побед.

– Самое главное перед соревнованиями – это правильный настрой и понимание того, сколько ты вместе со своей командой сделал до того, прежде чем попасть на эти соревнования. Многочасовые тренировки, упорство, умение слаженно работать в команде – вот основные принципы, которые помогают мне настроиться на победу, – подчеркнул Иван Штыль.

Как отметил президент Находкинской федерации гребли Константин Кириченко, Находка является одним из ведущих спортивных городов края, а проведение подобных мероприятий свидетельствует о том, что спорт «на воде» становится все более популярным среди населения.



Пресс-служба администрации НГО