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Информационный еженедельник города Находка
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Ключ на старт: строители навеса в «Терминале Астафьева» приступают к монтажу второго блока Материал в печатном номере Отправить на e-mail
Сергей Гончаров   
12.10.2021
Строители первого в портах Дальнего Востока навеса установили ключ-кондуктор на центральной вспомогательной башне, тем самым выполнив последний этап работ перед началом монтажа элементов второго блока крыши над зоной выгрузки железнодорожного фронта. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку.


Как сообщил главный инженер компании-подрядчика Дмитрий МАЛАХОВ, ключ-кондуктор – это центральная деталь, необходимая для компенсации нагрузки от последующих элементов навеса. Как и сама вспомогательная башня, ключ – временная конструкция, перемещаемая под возведение каждого блока навеса.
 

«Ключ смонтирован на высоте 35 метров вспомогательной башни. Ее мы уже собрали на месте под монтаж второго блока навеса. Именно к этому ключу будем присоединять балки-колонны навеса. Сейчас идет их перемещение со сборочной площадки на строительную, при этом из-за ограниченности места мы начнем их монтаж буквально с колес», – добавил Дмитрий Малахов.
 

Ранее строители уже вывели вспомогательную башню на полную высоту – 33,5 метра, и теперь она вместе с уже смонтированным первым блоком навеса хорошо видна жителям микрорайона Мыса Астафьева.
 

«Постоянно наблюдаем за ходом строительства навеса, даже интересно смотреть, как строители складывают все эти детали в такую конструкцию. Теперь ждем, когда появится второй блок укрытия в порту. И чтобы все стивидоры города подключились к процессу закрытиясвоей территории», – рассказала Светлана БЫКАНОВА, жительница микрорайона Мыса Астафьева.
 

Напомним, что конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Чтобы она была легкая и жесткая, здесь будет диафрагма жесткости из тросов, которые натягиваются под определенное усилие. Объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке.
 

Строительство навеса над зоной выгрузки – это уже четвертый этап программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку. Эксперты всероссийской общественной экологической организации «Зеленый патруль» признают, что она эффективна и может служить хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.
 
 

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