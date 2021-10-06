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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Аллея библиотек – центр притяжения Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
06.10.2021
Центральная библиотечная система г. Находки стала участником ежегодного четвертого фестиваля «Литература Тихоокеанской России». Свою экспозицию библиотеки Находки представили во время большого праздника «Книжный пикник», который проходил в Адмиральском сквере на «Аллее библиотек» во Владивостоке.

Участники фестиваля постарались сделать свою «библиотечную» зону не только полезной, но и интересной: для гостей мероприятия были подготовлены выставки краеведческой литературы, мастер-классы, организованы творческие активности.
Оригинальной визитной карточкой библиотек Находки стала акция буккроссинг, где любой желающий мог взять в подарок книгу или оставить свою.
– Во всем мире буккроссинг получил широкое распространение. Это занятие – не только хороший способ найти интересную литературу для себя и поднять свой уровень саморазвития, но и обрести новых друзей, единомышленников, собеседников, – рассказала директор ЦБС Рита ПОДКОРЫТОВА.
Также сотрудники находкинских библиотек представили обширную развлекательно-познавательную программу, которая заинтересовала как юных гостей праздника, так и их родителей: книжную выставку «Читающая Находка», настольную игру «Что? Где? Когда?», игру-бродилку «Находка и Приморье». Все желающие могли сфотографироваться в оригинальной фотозоне «Читающая Находка» и с ростовыми куклами.
Как отметила Рита Подкорытова, сегодня библиотеки города живут активной жизнью и становятся центром притяжения для людей разных поколений. Так, благодаря участию в пилотном проекте «Библиотеки Приморья. Перезагрузка» поток читателей значительно увеличился. Связано это с тем, что библиотеки сделали акцент на работу в вечернее время, чтобы привлечь молодежь и развивать молодежные инициативы. По проекту «перезагрузки» запланирован цикл мероприятий под общим названием «Территория SVoбоды», в которых молодые люди могут выступить не просто зрителями и слушателями, а активными участниками и организаторами действия. Ознакомиться с запланированными мероприятиями можно на сайте ЦБС www.nakhodka-lib.ru Находки в разделе «Перезагрузка».
 
Пресс-служба администрации НГО 
 

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