|Золото, серебро и бронза для Находки
|РИО Панорама
|06.10.2021
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Находкинцы успешно выступили на соревнованиях по киокусинкай в городе Бердске, где прошёл Кубок России в дисциплине синкёкусинкай.
В состязаниях приняли участие спортсмены более чем из 20 субъектов Российской Федерации. Кроме того, здесь же прошли региональные соревнования по киокусинкай, посвящённые памяти Андрея Якутова, одного из первых спортсменов и тренеров киокусинкай в Новосибирской области.
Команду из Находки представляли 16 каратистов, занявших 8 призовых мест. Спортсмены выступили с такими результатами:
Кубок России по киокусинкай (дисциплина синкёкусинкай):
Никита Тихонов, 3 место, тренер А. Галеев (категория мужчины до 75 кг).
Региональные соревнования по киокусинкай «29-й мемориал Андрея Якутова (дисциплина синкёкусинкай):
Артём Панов, 1 место, тренер К. Львов; Шерхан Сафаров, 1 место, тренер А. Галеев; Ксения Саморукова, 1 место, тренер А. Галеев; Кирилл Акентьев, 2 место, тренер А. Галеев; Елена Лобода, 3 место, тренер К. Львов; Юрий Матвеев, 3 место, тренер А. Галеев; Вячеслав Хагай, 3 место, тренер А. Галеев.
Пресс-служба администрации НГО
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