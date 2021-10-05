|Анонс газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|05.10.2021
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№40 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 6 октября во всех точках продаж.
Дорогие учителя и преподаватели! Уважаемые педагоги-ветераны! 5 октября мы отмечаем Международный день учителя! Примите тёплые пожелания здоровья и новых достижений в вашем благородном труде! Талантливых вам учеников, благодарных родителей, тепла и понимания ваших близких! Счастья, благополучия, творческих удач!
Сегодня в номере:
- Только до 12 октября: пассажиры в возрасте 60+ могут купить билеты на поезда дальнего следования со скидкой - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- У россиян-должников начнут изымать загранпаспорта начиная с 2022 года - об этом «РИО Панорама» тоже расскажет на этой неделе.
- О новых схемах обмана пенсионеров – в нашей постоянной рубрике «Закон и порядок».
- Новостной блок познакомит читателей с жизнью родного города и края.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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