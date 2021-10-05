№40 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 6 октября во всех точках продаж.

Дорогие учителя и преподаватели! Уважаемые педагоги-ветераны! 5 октября мы отмечаем Международный день учителя! Примите тёплые пожелания здоровья и новых достижений в вашем благородном труде! Талантливых вам учеников, благодарных родителей, тепла и понимания ваших близких! Счастья, благополучия, творческих удач!

Сегодня в номере:

- Только до 12 октября: пассажиры в возрасте 60+ могут купить билеты на поезда дальнего следования со скидкой - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- У россиян-должников начнут изымать загранпаспорта начиная с 2022 года - об этом «РИО Панорама» тоже расскажет на этой неделе.

- О новых схемах обмана пенсионеров – в нашей постоянной рубрике «Закон и порядок».

- Новостной блок познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Только до 12 октября: пассажиры в возрасте 60+ могут купить билеты на поезда дальнего следования со скидкой - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- У россиян-должников начнут изымать загранпаспорта начиная с 2022 года - об этом «РИО Панорама» тоже расскажет на этой неделе.- О новых схемах обмана пенсионеров – в нашей постоянной рубрике «Закон и порядок».- Новостной блок познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script