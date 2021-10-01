«Терминал Астафьева» укладывает газон на пришкольном стадионе в Находке



Искусственный газон укладывают на стадионе школы «Полюс» в Находке. Сделать пришкольный стадион безопасным для занятий подшефному учебному учреждению помогает «Терминал Астафьева».







Как сообщил менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений СТРИЖИЧЕНКО, после укладки искусственного газона, играть в футбол и проводить тренировки здесь смогут не только ученики во время занятий физкультурой, но и местные жители по вечерам.





«Мы уже видим, как посмотреть на укладку нового газона сюда каждый день приходят местные мальчишки. Можно сказать, общественный контроль! Все очень хотят скорее начать играть на мягком и безопасном поле», – добавил Евгений Стрижиченко.





В настоящий момент строители проклеивают стыки между рулонами газона, чтобы покрытие стало единым целым. Перед этим была проделана большая работа по подготовке основания поля, чтобы во время дождя вода быстро уходила с газона.

«Была снята и вывезена часть грунта. Затем утрамбована площадка, засыпана песком, крупным щебнем слоями по 10 сантиметров. Сверху это засыпано мелким гранитным отсевом. Это нужно для дренирования. А уже поверх уложено искусственное покрытие», – сообщил мастер ГК «Спортивное объединение» Алексей ЕРМАКОВ.

После того, как искусственный газон будет готов, на стадионе также установят сетчатое ограждение.





«К нам обратилось руководство подшефной школы «Полюс», чтобы пригодный для любителей газон с нижнего поля стадиона «Водник» уложили на их стадионе. До этого уроки физкультуры здесь проводили на земляном покрытии, что весьма травмоопасно для школьников. Благодаря замене поля ученики смогут нормально заниматься и повышать свой уровень спортивного мастерства. А вечерами здесь смогут тренироваться все жители микрорайона Мыс Астафьева», – сообщил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.





Отметим, что «Терминал Астафьева» продолжает реконструкцию нижнего поля стадиона «Водник», где будет играть находкинский «Океан». В настоящий момент строители завершают бурение свай под опоры нового, 8-метрового забора. После этого подрядчики приступят к укладке нового искусственного поля последнего поколения. Газон, сертифицированный ФИФА, корейской компании KONYGREEN, уже доставлен в Находку. Это покрытие позволит команде «Океан» выступать на профессиональном уровне. Также в ходе реконструкции здесь уже появились новые трибуны на 2500 мест и освещение. Работы идут в рамках заключенного соглашения о развитии между «Терминалом Астафьева» и футбольным клубом «Океан».

