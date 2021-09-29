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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Посвящение в профессию Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
29.09.2021
Традиционное посвящение молодых специалистов сферы образования Находки прошло в средней школе № 25 «Гелиос». В этом году образовательные учреждения города пополнились 23 учителями и воспитателями.

Во время мероприятия молодые педагоги смогли поближе познакомиться друг с другом, задать интересующие вопросы наставникам, поделиться планами на будущее. С началом профессиональной карьеры коллег поздравила заместитель начальника Управления образования Находкинского городского округа Светлана КОРОТКИХ.
– Пусть новая профессия принесёт вам удачу, достаток, пусть вам всегда сопутствует везение и хорошее настроение. Обращайтесь в решении сложных вопросов к своим наставникам, посещайте уроки учителей-мастеров. Постарайтесь в каждом ученике рассмотреть его маленькое солнышко, и тогда у вас все получится,– отметила Светлана Александровна.
Продолжили торжественную часть творческие номера воспитанников муниципального учреждения дополнительного образования «Арт-Центр». Напутственные слова учителям и воспитателям произнесла директор методического центра «Развитие» Людмила ПУТИНЦЕВА. Она отметила, что быть педагогом – благородное, но трудное дело, и пожелала молодым специалистам не разочароваться в выбранной ими профессии.
Татьяна МАКАРОВА пришла работать в среднюю школу №18 сразу после окончания колледжа, теперь под ее крылом учащиеся начальных классов.
– Я всегда любила детей, поэтому профессию учителя выбрала осознанно. В школе я стараюсь провести каждый урок так, чтобы детям было и понятно, и интересно,– рассказала Татьяна Макарова.
В завершение мероприятия для молодых педагогов был проведен обучающий семинар.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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