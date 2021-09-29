|Интересно, познавательно, полезно
|РИО Панорама
|29.09.2021
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Спортивный фестиваль, посвященный Международному дню туризма, собрал более 200 школьников со всего города.
Для ребят подготовили 20 туристических испытаний. За контрольное время мальчишкам и девчонкам необходимо было выполнить 10 заданий по их выбору. Организаторы добавили в маршрутный лист новые этапы, которые помогли ребятам сплотиться и научиться командной работе.
– Для учащихся начальных классов это, безусловно, интересно, познавательно, а главное – полезно, – рассказал директор Дома детско-юношеского туризма и экскурсий Александр МЕЩЕРЯКОВ. – Мальчишки и девчонки могут проверить свои навыки в туризме и спортивном ориентировании, знания в экологии. Пройдя успешно все испытания, первыми к финишу пришли учащиеся частного общеобразовательного учреждения «Центр непрерывного образования».
– Наша команда прошла все испытания быстро и без особых трудностей. Думаю, это связано с тем, что у нас уже достаточно опыта, ведь мы каждый год участвуем в подобных туристических мероприятиях,– рассказала участница фестиваля Дарина.
В завершение мероприятия все участники получили памятные вымпелы, сладкие подарки, сертификаты участников фестиваля.
По материалам пресс-службы администрации НГО
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