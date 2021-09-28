№39 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 29 сентября во всех точках продаж.

1 октября 1996 года вышел первый номер газеты «РИО Панорама». И вот 1 октября 2021 года – нам уже 25! Юбилей газеты – это праздник не только для коллектива редакции, но и для читателей, внештатных авторов, ветеранов печати. Сотрудники газеты стараются сохранить печатное слово и одновременно идут в ногу со временем. У нас есть свой сайт, есть группы в социальных сетях. От всей души желаем всем здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов! С юбилеем, родная газета!

- Также красивый осенний месяц октябрь начинается прекрасным праздником – Международным днём пожилого человека. Всем представителям старшего поколения мы желаем здоровья, мира и благополучия.

Ну а сегодня в номере:

- Родители могут вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь, написав заявление на портале госуслуг до 20 октября - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Новые запреты: в России запретили держать сельскохозяйственных животных на садовых участках, а детские пособия хотят запретить тратить на ряд товаров - об этом «РИО Панорама» тоже расскажет на этой неделе.

- Новостной блок познакомит читателей с жизнью родного города.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, ну а лунный календарь земледельца сориентирует дачников и огородников, какие работы нужно провести на садовых участках в середине осени.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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1 октября 1996 года вышел первый номер газеты «РИО Панорама». И вот 1 октября 2021 года – нам уже 25! Юбилей газеты – это праздник не только для коллектива редакции, но и для читателей, внештатных авторов, ветеранов печати. Сотрудники газеты стараются сохранить печатное слово и одновременно идут в ногу со временем. У нас есть свой сайт, есть группы в социальных сетях. От всей души желаем всем здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов! С юбилеем, родная газета!- Также красивый осенний месяц октябрь начинается прекрасным праздником – Международным днём пожилого человека. Всем представителям старшего поколения мы желаем здоровья, мира и благополучия.- Родители могут вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь, написав заявление на портале госуслуг до 20 октября - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Новые запреты: в России запретили держать сельскохозяйственных животных на садовых участках, а детские пособия хотят запретить тратить на ряд товаров - об этом «РИО Панорама» тоже расскажет на этой неделе.- Новостной блок познакомит читателей с жизнью родного города.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, ну а лунный календарь земледельца сориентирует дачников и огородников, какие работы нужно провести на садовых участках в середине осени.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script