|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|28.09.2021
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№39 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 29 сентября во всех точках продаж.
1 октября 1996 года вышел первый номер газеты «РИО Панорама». И вот 1 октября 2021 года – нам уже 25! Юбилей газеты – это праздник не только для коллектива редакции, но и для читателей, внештатных авторов, ветеранов печати. Сотрудники газеты стараются сохранить печатное слово и одновременно идут в ногу со временем. У нас есть свой сайт, есть группы в социальных сетях. От всей души желаем всем здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов! С юбилеем, родная газета!
- Также красивый осенний месяц октябрь начинается прекрасным праздником – Международным днём пожилого человека. Всем представителям старшего поколения мы желаем здоровья, мира и благополучия.
Ну а сегодня в номере:
- Родители могут вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь, написав заявление на портале госуслуг до 20 октября - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Новые запреты: в России запретили держать сельскохозяйственных животных на садовых участках, а детские пособия хотят запретить тратить на ряд товаров - об этом «РИО Панорама» тоже расскажет на этой неделе.
- Новостной блок познакомит читателей с жизнью родного города.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, ну а лунный календарь земледельца сориентирует дачников и огородников, какие работы нужно провести на садовых участках в середине осени.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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