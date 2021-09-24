|«Терминал Астафьева» начинает строить второй блок навеса
|Сергей Гончаров
|24.09.2021
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Строители первого в портах Дальнего Востока навеса начинают монтаж второго блока защитного сооружения. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку.
В настоящий момент строители наполовину возвели центральную вспомогательную башню, с помощью которой будут монтировать конструкции второго блока уникального навеса. Её полная высота составит 33,5 метра.
«Монтаж башни под второй блок навеса идёт легче – специалисты уже «набили» руку на сборке конструкций. С другой стороны – добавляет сложности расположение башни, прямо на путях выгрузки, где не прекращается работа. Плюс сильные ветра. Но несмотря на это, закончить возведение планируем в срок – в начале октября, после чего приступим к монтажу «ног» второго блока навеса», – рассказал главный инженер компании «Альпар Плюс» Дмитрий МАЛАХОВ.
Отметим, что вспомогательная башня – это временное сооружение, необходимое для начала сборки элементов навеса. Ее основная функция – держать ключ-кондуктор, к которому будет крепиться рама навеса. Первые элементы второго блока уже собраны на сборочной площадке.
Строители уже вывели башню на отметку 20 метров, и теперь она, вместе с уже смонтированным первым блоком навеса, хорошо видна жителям микрорайона Мыса Астафьева.
«Мы живем и работаем рядом и ежедневно видим, как идёт стройка. Деталь за деталью, уже получилось такое громадное сооружение. Ждём скорейшего завершения строительства, и чтобы другие стивидоры тоже всерьез занялись защитой нас от угольной пыли», – рассказала Татьяна ПОДОЛЬСКАЯ, жительница микрорайона Мыс Астафьева.
«Для нас, жителей Астафьева, важны вот такие реальные дела по защите экологии, которые мы можем увидеть своими глазами, а не показушные отчёты, которые другие порты выдают надзорным органам. Поэтому хочется уже попросить власти заставить всех заниматься реальной защитой экологии не в отчетах, а на деле», – заявила Наталья МЕЛЬНИКОВА, жительница дома по ул. Астафьева, 113.
Напомним, что конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Чтобы она была лёгкая и жёсткая, здесь будет диафрагма жёсткости из тросов, которые натягиваются под определенное усилие. Объектов такой сложности нет на всём Дальнем Востоке.
Строительство навеса над зоной выгрузки – это уже четвёртый этап программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищённую перевалку. Эксперты всероссийской общественной экологической организации «Зелёный патруль» признают, что она эффективна и может служить хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.
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