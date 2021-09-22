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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
22.09.2021
Со следующего года в Приморье увеличится размер компенсационных выплат малоимущим местным жителям. В краевой закон уже внесены соответствующие изменения.

Как рассказали в региональном правительстве, выплата за покупку жизненно важных товаров и рецептурных лекарств увеличится с тысячи до трёх тысяч рублей. Эту сумму будут выплачивать малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам.
Если один из членов семьи с низкими доходами умер, то выплата увеличивается с трёх до пяти тысяч.
Напомним, что такого рода финансовая поддержка для малоимущих граждан действует с 2006 года. Рост выплат связан с инфляцией и ростом цен на жизненно необходимые товары.
Отметим, что на социальную помощь приморцам в краевом бюджете выделено более 7 миллионов рублей.
Примечательно также, что выплаты такого рода проходят в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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