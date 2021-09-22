|Мы – Вселенная!
|РИО Панорама
|22.09.2021
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Находкинский филиал продюсерского центра «Вивид Артс» подошёл к началу своего четвёртого сезона с заслуженным признанием творческих результатов. Юные воспитанники центра, победив на отборочном туре Всероссийского вокального конкурса «Новые огни» во Владивостоке (туры прошли почти в 50 городах России), вышли в финал, который состоялся в Анапе. На нём было представлено 150 финалистов из разных уголков нашей страны.
В номинации «Эстрадный вокал» первое место присуждено находкинцам за песню на английском языке «Lion sleeps tonight» и Гран-при – за исполнение произведения «Мы – Вселенная».
Жюри конкурса отметило высокий уровень подготовки конкурсантов из Находки, уверенность и артистичность ребят, их вокальные и хореографические способности. «Вот к чему должны стремиться все начинающие исполнители!» – такими словами приветствовали члены жюри находкинский коллектив.
Как рассказала руководитель филиала «Вивид Артс» Полина БЫКОВА, в Центре ребята занимаются по двум направлениям: Арт-студия «АванСцена» объединяет вокалистов, а театральная студия «Спичка» раскрывает таланты юных артистов. Занятия проводят педагоги Марина ШУЛЕВА, Екатерина АЛЕКСЕЕВА, Кристина СМОЛЯКОВА, Константин СПИЧКИН.
Воспитанники Центра неоднократно становились лауреатами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов. Ребята вместе со своими педагогами принимают участие во всевозможных городских праздниках, таких как День города, День молодёжи, День защиты детей, выступают на разных творческих площадках города и Приморского края, пробуют себя в мюзиклах и поют с группой музыкантов. Сотрудничая с благотворительном фондом «Дыхание жизни», ребята щедро делятся своим творчеством со сверстниками из детских домов.
В центре «Вивид Артс» всегда рады новым талантливым детям и строят большие планы на будущее.
Пресс-служба администрации НГО
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