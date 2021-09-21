|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|21.09.2021
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№38 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 22 сентября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Новые возможности: новая услуга появилась на портале госуслуг, теперь за выписками из загса не нужно никуда ходить - все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Минтруд России планирует изменить правила предоставления детских пособий - об этом «РИО Панорама» тоже расскажет на этой неделе.
- В Госдуме подготовили законопроект об изменении системы льгот по оплате ЖКХ: кто сможет рассчитывать на субсидию от государства?
- Природа ещё долго будет радовать приморцев тёплой погодой, поэтому многие из нас стремятся провести время в лесу: пособирать грибы, пожарить шашлыки. Но бывает и так, что, увлёкшись сбором грибов или трав, человек понимает, что потерялся: как же выжить в лесу, если вы вдруг заблудились – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд и гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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