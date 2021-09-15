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|15.09.2021
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В Находкинском город-ском округе организована работа четырёх площадок, на которых жители города смогут приобрести молочную, рыбную, мясную продукцию, овощи и фрукты, мёд, дикоросы и свежую выпечку. Ярмарки будут работать в разных районах НГО.
24 сентября с 09.00 до 18.00 – Ливадия, в районе Дома культуры;
25 сентября с 09.00 до 18.00 – Южно-Морской, в районе автовокзала;
26 сентября с 09.00 до 18.00 – Врангель, в районе Восточного проспекта, 8а;
1, 2, 3 октября с 9.00 до 18.00 – проспект Мира, 3, торговая площадка территории «Балкия».
Свою продукцию на находкинскую ярмарку ежегодно привозят фермеры, пчеловоды и заготовители дикоросов из Партизанского района, Уссурийска, Арсеньева, Спасска-Дальнего и других районов Приморского края.
Представить свою продукцию на ярмарке приглашают предпринимателей, владельцев личных подсобных хозяйств. Участие бесплатное, регистрация в отделе предпринимательства и развития туризма: Находкинский пр-т, 16, каб. 17 или по телефону: +7 (4236) 69-21-16.
Пресс-служба администрации НГО
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