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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Космизм, символизм и поэзия Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
15.09.2021
Городская картинная галерея «Вернисаж» представляет творческий проект «Единое». Выставка «Единое» является результатом совместного творчества двух талантливых и творчески одаренных людей: художника Оксаны СИЛЬЯНОВОЙ и поэта Юлии КОРОЛЕВОЙ.

Поздравить творческий тандем с открытием экспозиции пришли друзья и коллеги. Председатель находкинского отделения Союза художников России Александр ШАЛАГИН пожелал авторам необычной выставки новых творческих успехов. К поздравлениям присоединилась главный специалист Управления культуры администрации города Марина БАШМАКОВА:
– Выставка, как уже было отмечено, действительно необычная. И та форма, которую выбрали авторы – соединение двух видов искусства, живописи и поэзии, – уже вызывает восхищение. Работы Оксаны удивляют своим разнообразием, здесь мы видим как классические картины, так и работы, написанные в современной манере. Я хотела бы поблагодарить Оксану Сильянову и Юлию Королеву, пожелать им новых творческих успехов, новых открытий.
В экспозицию включены 74 работы художницы, выполненные в академической манере исполнения и в таких стилях, как символизм, космизм, виженари-арт. Каждая картина Оксаны Сильяновой дополнена поэтическими строками находкинского поэта Юлии Королевой, позволяющими глубже погрузиться в творчество художника.
Как отметила член Союза художников России, преподаватель Детской художественной школы №1 Оксана РАЕВСКАЯ, одной из особенностей творчества Оксаны Сильяновой является создание фактурных полуобъёмных композиций из различных по составу материалов: строительных смесей, бытовых предметов и природных материалов.
– Когда ко мне приходит вдохновение, я не знаю, какая в итоге у меня получится картина, – рассказывает художница. – Даже для меня итог моей работы – это всегда открытие. Я могу опустить руку в краску, поднести ее к холсту, поставить точку, а чуть позже на полотне начинает вырисовываться образ, картинка, которую я просто «вытягиваю».
Исполненный автором на открытии персональной выставки спонтанный интуитивный танец стал особенным обращением художника к зрителям, приглашением к сотворчеству.
Выставка «Единое» в картинной галерее «Вернисаж» продлится до 9 октября. Творческая встреча с авторами выставки пройдёт 28 сентября в 17.00.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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