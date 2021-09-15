|Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|15.09.2021
|
№37 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 15 сентября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- И на первого, и на второго: размер маткапитала изменится в 2022 году, а получать его смогут не только мамы, но и папы – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Только по заявлению: пенсионеры получат новую разовую выплату в размере 6000 рублей в следующем году, но для этого нужно соблюсти одно условие – об этом «РИО Панорама» тоже расскажет на этой неделе.
- Езда без техосмотра, стертые покрышки и подушки безопасности – новости для автолюбителей в нашей традиционной рубрике «Автообозрение».
- Свежий, здоровый, вкусный: что нужно знать про помидор в первую очередь - специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем полезны, а чем могут быть опасны томаты.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
|След. >
|«
|15 Сен 2021
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30