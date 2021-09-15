№37 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 15 сентября во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- И на первого, и на второго: размер маткапитала изменится в 2022 году, а получать его смогут не только мамы, но и папы – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Только по заявлению: пенсионеры получат новую разовую выплату в размере 6000 рублей в следующем году, но для этого нужно соблюсти одно условие – об этом «РИО Панорама» тоже расскажет на этой неделе.

- Езда без техосмотра, стертые покрышки и подушки безопасности – новости для автолюбителей в нашей традиционной рубрике «Автообозрение».

- Свежий, здоровый, вкусный: что нужно знать про помидор в первую очередь - специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем полезны, а чем могут быть опасны томаты.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- И на первого, и на второго: размер маткапитала изменится в 2022 году, а получать его смогут не только мамы, но и папы – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Только по заявлению: пенсионеры получат новую разовую выплату в размере 6000 рублей в следующем году, но для этого нужно соблюсти одно условие – об этом «РИО Панорама» тоже расскажет на этой неделе.- Езда без техосмотра, стертые покрышки и подушки безопасности – новости для автолюбителей в нашей традиционной рубрике «Автообозрение».- Свежий, здоровый, вкусный: что нужно знать про помидор в первую очередь - специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем полезны, а чем могут быть опасны томаты.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script