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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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По программе ремонта Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
08.09.2021
В Находкинском городском округе увеличили объём финансирования по программе ремонта автодорог.

По поручению губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО магистраль на Северном проспекте отремонтируют за счёт бюджета Приморского края. На эти цели выделено дополнительно 50 млн рублей.
Утверждённая в начале года программа ремонта дорог в Находкинском городском округе практически выполнена. Напомним, в городе будут обновлены 27 объектов дорожной инфраструктуры. Сейчас подрядные организации продолжают ремонт последних двух объектов – на ул. Школьной и Школьном переулке и на ул. 1-й Заводской в микрорайоне Ливадия. Кроме того, завершены работы на ул. Советской и Строительной. На упомянутых объектах уложен новый асфальт на проезжей части, обустроены пешеходные зоны, обновлён бордюрный камень.
Как сообщили в Управлении благоустройства Находкинского городского округа, к работам на Северном проспекте подрядная организация приступит после завершения ремонта на Школьной и в Ливадии.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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