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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Выставки, экскурсии, экспозиции Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
08.09.2021
С начала нового учебного года находкинская молодёжь может оплатить посещение выставок, экскурсий и других мероприятий в городском музее Пушкинской картой. Одноимённая всероссийская культурная программа даёт возможность молодым людям от 14 до 22 лет приобщиться к культуре и искусству.

В Находке первым учреждением культуры, зарегистрировавшимся в программе, стал Музейно-выставочный центр (МВЦ). Для этого учреждение выполнило ряд требований, включая возможность приобретения билетов онлайн.
– Пушкинская карта – это прекрасная возможность для подростков и молодёжи совершенно бесплатно посещать выставки и экскурсии, – рассказала директор городского музея Марина НУРГАЛИЕВА. – В наших залах вы найдёте подлинные предметы, документы, истории, свидетельствующие о прошлом Находки и Приморья. С гордостью могу сказать, что городской музей славится на всю Россию современным подходом к истории, искусству, бережным отношением к архивам, к наследию, а также медийными технологиями, понятными молодому поколению города.
Полный список мероприятий, которые можно посещать по Пушкинской карте, размещается на портале Культура.рф и на сайте МВЦ. Программы, предложенные учреждениями культуры, проходят предварительное утверждение экспертным советом. В Находкинском музее это выставки, экскурсии, постоянные исторические экспозиции и т.д. Кроме того, молодёжь может воспользоваться Пушкинской картой в других учреждениях культуры Приморского края и всей России, включённых во всероссийскую программу.
Получить Пушкинскую карту на текущий год можно двумя способами: онлайн – через сайт Госуслуг и пластиковую карту – через Почта Банк. И в том и в другом случае на неё будет сразу зачислено 3000 рублей. Потратить их можно до 31 декабря в музеях, театрах, концертных залах и библиотеках. В следующем году на карту будет зачислена новая сумма.
Всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» – одна из составляющих реализации национального проекта «Культура».
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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