|Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|08.09.2021
|
№36 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 8 сентября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- С началом учебного года завершается "высокий" туристический сезон, появляются новые возможности путешествовать со скидкой. С 1 сентября до 31 декабря поехать на поезде за полцены смогут школьники – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- А уже в будущем году для льготного или бесплатного проезда в пригородных автобусах придется предъявить не только билет, но и документы, подтверждающие личность, а также право на льготу: как это будет – «РИО Панорама» расскажет на этой неделею
- Вот и закончилось лето, наступила пора золотой осени, а щедрый осенний урожай так и просится на стол: кабачки, баклажаны, тыква. Материал под заголовком «Меню в осенних тонах» - читайте в свежем номере «РИО Панорамы».
- За урожай, рекорды и рецепты: жителей Приморского края приглашают принять участие в онлайн-конкурсе «Дачных дел мастера» - читайте подробности конкурса в «РИО Панораме».
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
|След. >
|«
|08 Сен 2021
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30