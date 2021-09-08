№36 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 8 сентября во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- С началом учебного года завершается "высокий" туристический сезон, появляются новые возможности путешествовать со скидкой. С 1 сентября до 31 декабря поехать на поезде за полцены смогут школьники – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- А уже в будущем году для льготного или бесплатного проезда в пригородных автобусах придется предъявить не только билет, но и документы, подтверждающие личность, а также право на льготу: как это будет – «РИО Панорама» расскажет на этой неделею

- Вот и закончилось лето, наступила пора золотой осени, а щедрый осенний урожай так и просится на стол: кабачки, баклажаны, тыква. Материал под заголовком «Меню в осенних тонах» - читайте в свежем номере «РИО Панорамы».

- За урожай, рекорды и рецепты: жителей Приморского края приглашают принять участие в онлайн-конкурсе «Дачных дел мастера» - читайте подробности конкурса в «РИО Панораме».

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

- С началом учебного года завершается "высокий" туристический сезон, появляются новые возможности путешествовать со скидкой. С 1 сентября до 31 декабря поехать на поезде за полцены смогут школьники – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- А уже в будущем году для льготного или бесплатного проезда в пригородных автобусах придется предъявить не только билет, но и документы, подтверждающие личность, а также право на льготу: как это будет – «РИО Панорама» расскажет на этой неделею- Вот и закончилось лето, наступила пора золотой осени, а щедрый осенний урожай так и просится на стол: кабачки, баклажаны, тыква. Материал под заголовком «Меню в осенних тонах» - читайте в свежем номере «РИО Панорамы».- За урожай, рекорды и рецепты: жителей Приморского края приглашают принять участие в онлайн-конкурсе «Дачных дел мастера» - читайте подробности конкурса в «РИО Панораме».- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.