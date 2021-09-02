Замена газона началась на нижнем поле стадиона «Водник» в Находке. Работы идут в рамках заключенного соглашения о развитии между «Терминалом Астафьева» и футбольным клубом «Океан». В ходе реконструкции здесь уже появились новые трибуны на 2500 мест и освещение.







Как рассказал директор компании-подрядчика Сергей ШЕЛУПАЙКО, строители переходят к финальному этапу работ: установке нового ограждения, замене газона и установке раздевалок.

«Начали резать и снимать старое искусственное покрытие, одновременно ведём бурение под опоры нового ограждения высотой 8 метров. Здесь столкнулись с осыпающимся грунтом под тяжёлой техникой на одной части площадки, поэтому процесс замедлился: приходится дополнительно вручную очищать скважины. Но трудности – рабочие, преодолимые в сжатые сроки. Также ведём отсыпку площадки, где будут установлены раздевалки для команд и судей», – добавил Сергей Шелупайко.





Строители отмечают, что неожиданные сложности с грунтом повлияли на удорожание проекта реконструкции в полтора раза и сдвиг сроков завершения работ.

«Важно, чтобы футболисты и болельщики «Океана» после реконструкции получили хороший, удобный и долговечный стадион. Здесь уже установлены антивандальные и в то же время удобные для болельщиков кресла. Новое ограждение будет с трёх сторон поля, а не только с одной, как было раньше. Поэтому сейчас мы немного отклоняемся от сроков сдачи в середине сентября, но с тем, чтобы все работы были гарантировано качественно выполнены», – подчеркнул менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений СТРИЖИЧЕНКО.





К укладке нового газона строители приступят после завершения монтажа ограждения, чтобы тяжёлая техника не повредила новое покрытие.

Отметим, что новый газон последнего поколения, сертифицированный ФИФА, корейской компании KONYGREEN уже доставлен в Находку. Это покрытие позволит команде «Океан» выступать на профессиональном уровне. Старый газон остается пригодным для проведения тренировочных занятий на детском любительском уровне, поэтому, по просьбе руководства школы «Полюс», его уложат на школьной спортивной площадке. Здесь строители уже приступили к работам по подготовке земляного основания.





«Сейчас здесь проводят уроки физкультуры на земляном покрытии, что весьма травмоопасно для школьников. Благодаря замене поля, ученики смогут нормально тренироваться, повышать свой уровень спортивного мастерства. А после занятий здесь смогут тренироваться все жители микрорайона Мыс Астафьева. Работы по монтажу газона мы возьмем на себя», – сообщил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.

