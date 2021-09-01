3 сентября Игорь Краснов примет участие в работе VI Восточного экономического форума в сессии «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».







Свой рабочий визит Игорь Краснов начал с возложения венка на мемориальном комплексе «Боевая слава Краснознаменного Тихоокеанского флота», являющимся одним из наиболее значимых мест памяти о приморцах, отдавших жизнь за свободу Отечества в годы Великой Отечественной войны.









Сегодня же, Генпрокурор России в торжественной обстановке откроет новый – пятый – филиал Университета прокуратуры Российской Федерации – Дальневосточный юридический институт с дислокацией в городе Владивостоке, поручение о создании которого Игорь Краснов дал год назад.

