|В центре притяжения
|РИО Панорама
|01.09.2021
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Общероссийская общественная организация «Российская федерация серфинга» (@rfsurfing) c 1 по 5 сентября проведёт соревнования, включённые в спортивную программу Восточного экономического форума, в бухтах Рифовой и Флотской микрорайона Ливадия.
Приморский край и Находка в том числе впервые станут центром притяжения сёрферов со всей России.
Соревнования пройдут в дисциплинах: «доска с веслом» (рейсовые гонки по гладкой воде и серфинг на волнах); «длинная доска». В каждой категории выйдут на старт не менее 50 спортсменов. Победители получат звания чемпионов и возможность представлять страну на соревнованиях международного уровня. От Находки участие в статусных соревнованиях примут три спортсмена – Олеся ЮРЧЕНКО, Дарья ЛЮТЕНКО и Евгений ЧЕРНЕНКО.
Программа спортивных соревнований будет формироваться непосредственно перед соревнованиями в зависимости от погодных условий и подходящего прогноза для каждой дисциплины.
Проводит чемпионат Российская федерация сёрфинга при поддержке федерации сёрфинга Приморского края, фонда «Росконгресс», Минспорта России и Министерства физической культуры и спорта Приморского края.
Как рассказали организаторы, с 2016 года сёрфинг включён в список олимпийских видов спорта и с каждым годом становится всё популярнее в России. В этом году в Японии состоялся дебют сёрфинга в программе летних игр Олимпиады.
Пресс-служба администрации НГО
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