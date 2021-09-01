Общероссийская общественная организация «Российская федерация серфинга» (@rfsurfing) c 1 по 5 сентября проведёт соревнования, включённые в спортивную программу Восточного экономического форума, в бухтах Рифовой и Флотской микрорайона Ливадия.



Приморский край и Находка в том числе впервые станут центром притяжения сёрферов со всей России.

Соревнования пройдут в дисциплинах: «доска с веслом» (рейсовые гонки по гладкой воде и серфинг на волнах); «длинная доска». В каждой категории выйдут на старт не менее 50 спортсменов. Победители получат звания чемпионов и возможность представлять страну на соревнованиях международного уровня. От Находки участие в статусных соревнованиях примут три спортсмена – Олеся ЮРЧЕНКО, Дарья ЛЮТЕНКО и Евгений ЧЕРНЕНКО.

Программа спортивных соревнований будет формироваться непосредственно перед соревнованиями в зависимости от погодных условий и подходящего прогноза для каждой дисциплины.

Проводит чемпионат Российская федерация сёрфинга при поддержке федерации сёрфинга Приморского края, фонда «Росконгресс», Минспорта России и Министерства физической культуры и спорта Приморского края.

Как рассказали организаторы, с 2016 года сёрфинг включён в список олимпийских видов спорта и с каждым годом становится всё популярнее в России. В этом году в Японии состоялся дебют сёрфинга в программе летних игр Олимпиады.

Пресс-служба администрации НГО