 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
В центре притяжения Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
01.09.2021
Общероссийская общественная организация «Российская федерация серфинга» (@rfsurfing) c 1 по 5 сентября проведёт соревнования, включённые в спортивную программу Восточного экономического форума, в бухтах Рифовой и Флотской микрорайона Ливадия.

Приморский край и Находка в том числе впервые станут центром притяжения сёрферов со всей России.
Соревнования пройдут в дисциплинах: «доска с веслом» (рейсовые гонки по гладкой воде и серфинг на волнах); «длинная доска». В каждой категории выйдут на старт не менее 50 спортсменов. Победители получат звания чемпионов и возможность представлять страну на соревнованиях международного уровня. От Находки участие в статусных соревнованиях примут три спортсмена – Олеся ЮРЧЕНКО, Дарья ЛЮТЕНКО и Евгений ЧЕРНЕНКО.
Программа спортивных соревнований будет формироваться непосредственно перед соревнованиями в зависимости от погодных условий и подходящего прогноза для каждой дисциплины.
Проводит чемпионат Российская федерация сёрфинга при поддержке федерации сёрфинга Приморского края, фонда «Росконгресс», Минспорта России и Министерства физической культуры и спорта Приморского края.
Как рассказали организаторы, с 2016 года сёрфинг включён в список олимпийских видов спорта и с каждым годом становится всё популярнее в России. В этом году в Японии состоялся дебют сёрфинга в программе летних игр Олимпиады.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 01 Сен 2021 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930     

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика