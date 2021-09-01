В музейно-выставочном центре г. Находки открылась экспозиция об истории советских массовых репрессий «Другая Находка». Выставка станет частью постоянной исторической экспозиции «Города по имени Находка».



Экспозиция «Другая Находка» даёт возможность разобраться в последовательности и сути происходивших здесь событий. Она построена по тематико-хронологическому принципу и проводит посетителей по всей истории: от женского лагерного пункта на острове Лисий, открытого в 1937 году для заготовки и обработки рыбы, до отраслевых лагерей 1950-х годов.

– Важно изучать не только славные страницы истории, – отметил на открытии экспозиции исполняющий обязанности заместителя главы администрации Находкинского городского округа Юрий Кайданович, – но и печальные, не являющиеся поводом для гордости. Потому что очень важно, чтобы такие события больше никогда не повторялись. Организаторы проделали огромную работу, собирая данные и формируя уникальную экспозицию.

Пять тематических блоков выставки объединены в единую «лагерную» историю Находки, рассказанную в контексте всей страны. Материалы представлены в интерактивном формате и рассчитаны на самостоятельное изучение.

– Работа с темой лагерей является трудной для выставочных пространств, – отметила директор Музейно-выставочного центра г. Находки Марина Нургалиева. – Но музей – если он современный, смелый – бросает себе вызов и работает с такой темой, не боясь быть непонятым и раскритикованным. Мы хотим, чтобы люди, приходя на экспозицию, спорили, возмущались, грустили. Чтобы у них появилось желание понять, что же здесь происходило.

Экспозиция «Другая Находка» – результат совместной работы научных сотрудников Музея истории ГУЛАГа (г. Москва) и Музейно-выставочного центра г. Находка. Поддержку в реализации проекта оказал Фонд Памяти, одна из главных целей которого — создание новых и модернизация существующих экспозиций, посвящённых истории советских массовых репрессий. Накануне открытия выставки партнеры посетили остров Лисий и другие места лагерного периода Находки 30-50-х годов.

Пресс-служба администрации НГО