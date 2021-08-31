№35 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 1 сентября во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

1 сентября – это не только начало календарной сени, но еще и главный праздник для школьников, студентов, учителей, родителей. «РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям на своих страницах. Пусть День знаний будет украшен цветами и детскими улыбками и пусть будет наполнен теплыми и добрыми словами. С праздником!

- Приморье примет участие в выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится с 2 по 7 сентября во Владивостоке – все подробности на страницах свежего выпуска нашего еженедельника.

- В музейно-выставочном центре г. Находки открылась экспозиция об истории советских массовых репрессий «Другая Находка» - об этом более подробно «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.

- Роспотребнадзор принял ряд новых санитарных правил в школах; с января будущего года страховая пенсия по старости будет назначаться автоматически, а также вступит в силу новый порядок уведомления граждан о размере будущей пенсии – подробности в новостном блоке «РИО Панорамы».

- Сентябрь - еще не осень, но уже и не лето – лунный календарь земледельца сориентирует дачников и огородников, какие работы нужно провести на садовых участках в начале осени.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на сентябрь.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.



E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script 1 сентября – это не только начало календарной сени, но еще и главный праздник для школьников, студентов, учителей, родителей. «РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям на своих страницах. Пусть День знаний будет украшен цветами и детскими улыбками и пусть будет наполнен теплыми и добрыми словами. С праздником!- Приморье примет участие в выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится с 2 по 7 сентября во Владивостоке – все подробности на страницах свежего выпуска нашего еженедельника.- В музейно-выставочном центре г. Находки открылась экспозиция об истории советских массовых репрессий «Другая Находка» - об этом более подробно «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.- Роспотребнадзор принял ряд новых санитарных правил в школах; с января будущего года страховая пенсия по старости будет назначаться автоматически, а также вступит в силу новый порядок уведомления граждан о размере будущей пенсии – подробности в новостном блоке «РИО Панорамы».- Сентябрь - еще не осень, но уже и не лето – лунный календарь земледельца сориентирует дачников и огородников, какие работы нужно провести на садовых участках в начале осени.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на сентябрь.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script