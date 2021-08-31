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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
31.08.2021
№35 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 1 сентября во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
1 сентября – это не только начало календарной сени, но еще и главный праздник для школьников, студентов, учителей, родителей. «РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям на своих страницах. Пусть День знаний будет украшен цветами и детскими улыбками и пусть будет наполнен теплыми и добрыми словами. С праздником!
- Приморье примет участие в выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится с 2 по 7 сентября во Владивостоке – все подробности на страницах свежего выпуска нашего еженедельника.
- В музейно-выставочном центре г. Находки открылась экспозиция об истории советских массовых репрессий «Другая Находка» - об этом более подробно «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.
- Роспотребнадзор принял ряд новых санитарных правил в школах; с января будущего года страховая пенсия по старости будет назначаться автоматически, а также вступит в силу новый порядок уведомления граждан о размере будущей пенсии – подробности в новостном блоке «РИО Панорамы».
- Сентябрь - еще не осень, но уже и не лето – лунный календарь земледельца сориентирует дачников и огородников, какие работы нужно провести на садовых участках в начале осени.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на сентябрь.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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