|По просьбам жителей
|Татьяна Тузюк
|25.08.2021
|
В Находке заканчивается работа по валке аварийных деревьев. Её выполняет ООО «Эхеверия» по заданию Управления благоустройства Находкинского городского округа.
По словам директора предприятия, почётного жителя Находки Елены МАЗУР, в первую очередь в компании отработали обращения жителей города, поступающие в Управление благоустройства, и устранили во дворах жилых домов аварийные деревья. Затем специалисты осмотрели территории, прилегающие к школам, детским садам, вдоль гостевого маршрута и выпилили деревья там. Всего в этом году будет ликвидировано более 600 аварийных деревьев.
– Возраст этих культур более 50 лет, – поясняет Елена Мазур. – Имея зелёную листву, внешне они могут выглядеть нормально. Но это обманчиво – у таких деревьев поражена грибком комлевая система и при сильном ветре, шторме, тайфуне они представляют большую опасность.
Основные породы, представляющие угрозу, – тополя, ильмы. Акации и американские клёны специалисты даже называют сорняками в ландшафтном дизайне из-за их неопрятного вида и лёгкой способности к размножению. Сейчас в современном озеленении городов склоняются к высадке медленнорастущих пород деревьев, хвойников. Они легко поддаются формовке, а хвойники еще и обогащают воздух полезными веществами.
В следующем году работа по очистке города от аварийных деревьев будет продолжена.
Пресс-служба администрации НГО
|След. >
|«
|25 Авг 2021
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу