В Находке заканчивается работа по валке аварийных деревьев. Её выполняет ООО «Эхеверия» по заданию Управления благоустройства Находкинского городского округа.



По словам директора предприятия, почётного жителя Находки Елены МАЗУР, в первую очередь в компании отработали обращения жителей города, поступающие в Управление благоустройства, и устранили во дворах жилых домов аварийные деревья. Затем специалисты осмотрели территории, прилегающие к школам, детским садам, вдоль гостевого маршрута и выпилили деревья там. Всего в этом году будет ликвидировано более 600 аварийных деревьев.

– Возраст этих культур более 50 лет, – поясняет Елена Мазур. – Имея зелёную листву, внешне они могут выглядеть нормально. Но это обманчиво – у таких деревьев поражена грибком комлевая система и при сильном ветре, шторме, тайфуне они представляют большую опасность.

Основные породы, представляющие угрозу, – тополя, ильмы. Акации и американские клёны специалисты даже называют сорняками в ландшафтном дизайне из-за их неопрятного вида и лёгкой способности к размножению. Сейчас в современном озеленении городов склоняются к высадке медленнорастущих пород деревьев, хвойников. Они легко поддаются формовке, а хвойники еще и обогащают воздух полезными веществами.

В следующем году работа по очистке города от аварийных деревьев будет продолжена.

Пресс-служба администрации НГО