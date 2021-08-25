 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
По просьбам жителей Материал в печатном номере Отправить на e-mail
Татьяна Тузюк   
25.08.2021
В Находке заканчивается работа по валке аварийных деревьев. Её выполняет ООО «Эхеверия» по заданию Управления благоустройства Находкинского городского округа.

По словам директора предприятия, почётного жителя Находки Елены МАЗУР, в первую очередь в компании отработали обращения жителей города, поступающие в Управление благоустройства, и устранили во дворах жилых домов аварийные деревья. Затем специалисты осмотрели территории, прилегающие к школам, детским садам, вдоль гостевого маршрута и выпилили деревья там. Всего в этом году будет ликвидировано более 600 аварийных деревьев.
– Возраст этих культур более 50 лет, – поясняет Елена Мазур. – Имея зелёную листву, внешне они могут выглядеть нормально. Но это обманчиво – у таких деревьев поражена грибком комлевая система и при сильном ветре, шторме, тайфуне они представляют большую опасность.
Основные породы, представляющие угрозу, – тополя, ильмы. Акации и американские клёны специалисты даже называют сорняками в ландшафтном дизайне из-за их неопрятного вида и лёгкой способности к размножению. Сейчас в современном озеленении городов склоняются к высадке медленнорастущих пород деревьев, хвойников. Они легко поддаются формовке, а хвойники еще и обогащают воздух полезными веществами.
В следующем году работа по очистке города от аварийных деревьев будет продолжена.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 25 Авг 2021 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика