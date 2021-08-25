Около четырехсот детей Находки стали участниками проекта «Рюкзачок приключений», организованного и проведенного Центральной библиотечной системой летом 2021 года.



Краеведческий квест «Рюкзачок приключений» прошел в восьми пришкольных лагерях, а затем продолжился в пяти муниципальных библиотеках Находкинского городского округа.

На территории школ разбивался «палаточный городок» с яркими разноцветными палатками. В каждой были придуманы разноплановые задания на свою тему: животный и растительный мир, детская литература авторов Приморья, обитатели моря и побережья, история Находки и края, достопримечательности города. Красочности и веселья празднику добавляли подвижные игры, музыка и ростовые куклы – Чайка, Незнайка и Кот Матроскин.

В каждой палатке происходил свой маленький квест – выполнив все задания, ребята находили «артефакты» – небольшие фигурки, которые складывали в выданный рюкзачок и переходили в следующую палатку. Собрав все артефакты, получали призы – сувениры с изображениями животных из Приморского Сафари-парка.

Но на этом «Рюкзачок приключений» не закончился: когда организаторы проехали все восемь школ, началась вторая, библиотечная частькраеведческого квеста. Она включала 12 одинаковых заданий, которые выдавались ребятам уже в библиотеках по одному в день. Еще в «палаточном городке» каждый ребенок получил свою именную «маршрутную карту». В нее и ставились баллы, время и печать за каждое выполненное задание. Среди них были электронные игры и викторины на детском сайте библиотек Находки, кроссворд и ребусы о морских обитателях, викторины о животных Приморья и детских книгах находкинских авторов, шифровка азбукой Морзе, загадки для юного туриста. А еще – творческие задания, в которых требовалось нарисовать Находку будущего и создать фигурку животного или растения в технике оригами.

Ребята, прошедшие по 10-12 заданий, проявившие не только знания, но и упорство, получили в награду грамоты и билеты в Сафари-парк. А трое самых отличившихся – еще и суперпризы: рюкзаки с набором книг.

Главным победителем квеста «Рюкзачок приключений» стал один из самых юных его участников – постоянный читатель Детской библиотеки №10, второклассник школы №25 «Гелиос» Богдан Золотовский. Он набрал 157 баллов. На втором месте со 148 баллами – читатель Центральной детской и юношеской библиотеки Дмитрий Рубцов, на третьем – еще один читатель библиотеки №10 Ярослав Мыгыев, набравший 144 балла.

Награждение юных краеведов состоялось в стенах Центральной городской библиотеки Находки.

Напомним, что проект «Рюкзачок приключений» в 2020 году вошел в число победителей и получил грант в конкурсе Благотворительного фонда Михаила Прохорова в номинации «Новая роль библиотек в образовании». Реализовать масштабный проект библиотекарям помогали партнёры: педагоги Находки, «Ин-центр» городского музея и его руководитель МаринаНургалиева, Находкинское отделение Союза художников России и его председатель Александр Шалагин, Приморский Сафари-парк и его директор Дмитрий Мезенцев. А также ребята из Находкинского городского корпуса волонтёров и старшеклассники, трудоустроенные на лето в Центральную библиотечную систему Находки. Огромное всем спасибо!

Светлана АЛЕКСЕЕВА, руководитель проекта «Рюкзачок приключений»,

Центральная библиотечная система Находки