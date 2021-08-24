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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
24.08.2021
№34 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 25 августа во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Министерство труда и социальной политики Приморского края выпустило социальный справочник для жителей региона с актуальной информацией обо всех действующих в Приморье мерах социальной поддержки населения. О льготах, выплатах, компенсациях гражданам, имеющим статус «Ветеран труда», – обо всем подробно в обзоре пресс службы правительства Приморского края.
- В министерстве промышленности и торговли Приморья разработали законопроект, который предусматривает ограничение продажи алкогольной продукции в крае в государственные «детские» праздники – об этом в свежем номере «РИО Панорамы».
- Ну а с 1 марта будущего года кинотеатры всей страны заработают по новым правилам – об этом тоже «РИО Панорама» расскажет более подробно на этой неделе.
- Рассылка налоговых уведомлений начнется в сентябре; до 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть себе право ежемесячно получать лекарства вместо денежной компенсации; а с 1 декабря вся минеральная вода будет промаркирована – подробности в новостном блоке «РИО Панорамы»
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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