№34 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 25 августа во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Министерство труда и социальной политики Приморского края выпустило социальный справочник для жителей региона с актуальной информацией обо всех действующих в Приморье мерах социальной поддержки населения. О льготах, выплатах, компенсациях гражданам, имеющим статус «Ветеран труда», – обо всем подробно в обзоре пресс службы правительства Приморского края.

- В министерстве промышленности и торговли Приморья разработали законопроект, который предусматривает ограничение продажи алкогольной продукции в крае в государственные «детские» праздники – об этом в свежем номере «РИО Панорамы».

- Ну а с 1 марта будущего года кинотеатры всей страны заработают по новым правилам – об этом тоже «РИО Панорама» расскажет более подробно на этой неделе.

- Рассылка налоговых уведомлений начнется в сентябре; до 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть себе право ежемесячно получать лекарства вместо денежной компенсации; а с 1 декабря вся минеральная вода будет промаркирована – подробности в новостном блоке «РИО Панорамы»

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Министерство труда и социальной политики Приморского края выпустило социальный справочник для жителей региона с актуальной информацией обо всех действующих в Приморье мерах социальной поддержки населения. О льготах, выплатах, компенсациях гражданам, имеющим статус «Ветеран труда», – обо всем подробно в обзоре пресс службы правительства Приморского края.- В министерстве промышленности и торговли Приморья разработали законопроект, который предусматривает ограничение продажи алкогольной продукции в крае в государственные «детские» праздники – об этом в свежем номере «РИО Панорамы».- Ну а с 1 марта будущего года кинотеатры всей страны заработают по новым правилам – об этом тоже «РИО Панорама» расскажет более подробно на этой неделе.- Рассылка налоговых уведомлений начнется в сентябре; до 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть себе право ежемесячно получать лекарства вместо денежной компенсации; а с 1 декабря вся минеральная вода будет промаркирована – подробности в новостном блоке «РИО Панорамы»- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script