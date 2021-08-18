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Информационный еженедельник города Находка
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Футболисты «Океана» представили Кубок Приморского края в Находке Материал в печатном номере Отправить на e-mail
Сергей Гончаров   
18.08.2021
Обладатели Кубка Приморского края по футболу, находкинский «Океан», представили выигранный трофей в родном городе. Футболистов с победой поздравил глава Находкинского городского округа Тимур МАГИНСКИЙ.



- Я от имени жителей города хочу выразить вам благодарность за вашу игру на поле. Команда «Океан» прошла большой путь. Знаю, у вас были непростые периоды в спортивной жизни, но, тем не менее, вы смогли вновь добиться победы, - поздравил глава администрации Находки.
Главный тренер «Океана» Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ рассказал, что, не смотря на сложности, в финале футболисты выдали скоростную, волевую и самое главное, результативную игру.
 

- Всем ребятам спасибо за то, что мы бились старались, как говорится дрались в финале и переломили ход игры, проигрывали, но победили. Еще раз всем ребятам, я хочу сказать слова благодарности, - отметил Александр Тихоновецкий.
Как отметил депутат городской думы, представитель фракции «Единая Россия» Анзор АВДАДАЕВ, особенно ценно то, что игра команды и ее победа вдохновляют подрастающее поколение.
- Футболисты «Океана» становятся примером для юных находкинцев, которые под влиянием таких результатов начинают заниматься спортом. Мы сейчас планируем взять ориентир на работу с детьми. Чтобы именно среди подрастающего поколения развивать данное спортивное направление, - подчеркнул Анзор Авдадаев.
 

Также глава Находки поблагодарил генерального директора АО «Терминал Астафьева» Руслана КОНДРАТОВА за большой вклад в развитие футбольной команды «Океан». Предприятие не только поддерживает команду, но и реализует программу по реконструкции нижнего поля стадиона «Водник».
«Первоочередная наша задача – развитие инфраструктуры «Океана». Поэтому сейчас, в ходе реконструкции нижнего поля стадиона «Водник» уже готово новое освещение, трибуны на 2500 мест, приступаем к укладке нового современного газона. Работы планируем закончить осенью этого года», - сообщил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.
 

На встрече с руководством города футболисты обсудили планы на будущее, поделились впечатлениями от проведённой игры. И пообещали, что теперь приложат все силы для побед в розыгрыше чемпионата Приморского края.
В завершение встречи Тимур Магинский наградил спортсменов благодарственными письмами, пожелав им в дальнейшем новых побед и достижений.
 

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