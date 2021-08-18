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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Гонка лучших Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
18.08.2021
В минувшую пятницу на территории яхт-клуба «Семь футов» состоялось торжественное подведение итогов главной детской регаты сезона – первенства Дальневосточного федерального округа.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Владивостока, Находки, Холмска, Ванино, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Команду Находкинского центра развития парусного спорта представляли 13 спортсменов в двух классах яхт: «Оптимист» и «420». Регата была очень насыщенной и интересной: постоянные заходы ветра, течения, усиления и ослабления ветра, фальстарты, протесты и главное - большой флот и достойная конкуренция. По итогам четырёх гоночных дней определились победители и призеры в пяти классах яхт.
В зачётной группе «юноши до 12 лет» отличились находкинские спортсмены. Дамир Зворыгин стал вторым, а Александр Осипов третьим. В общей турнирной таблице четыре спортсмена Находкинского центра вошли в топ 15 лучших, опережая соперников с большим яхтенным опытом.
На этом сезон ещё не окончен. Находку ждёт яркий парусный фестиваль, организованный Находкинским центром развития парусного спорта. 18 и 19 сентября акваторию залива Восток украсят крейсерские яхты всех классов, будут разыграны награды на Кубок города. А в период с 17 по 19 сентября впервые в Находке пройдёт Кубок Приморского края среди юных яхтсменов.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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