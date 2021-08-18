В картинной галерее «Вернисаж» состоялось открытие выставочного проекта «Тишина». Автор представленных на суд зрителей творческих работ – член Союза художников России, преподаватель Детской художественной школы №1 Оксана Раевская.



Название для экспозиции выбрано не случайно, ведь именно в тишине автор создаёт свои картины, ищет вдохновение, творит. Для Оксаны Раевской эта выставка имеет особое значение, ведь она посвящена памяти её учителя, мастера авангарда, Заслуженного работника культуры Российской Федерации Геннадия Омельченко.

– Я навсегда запомню слова Геннадия Алексеевича: научить нельзя, научиться можно. Его знания и опыт, которые он мне передал, для меня очень ценны. Основы знаний о творчестве, ремесле обязаны передаваться от учителя к ученику, говорил он.

Поздравить автора с открытием экспозиции пришли друзья, коллеги и ученики Оксаны Леонидовны. Председатель находкинского отделения Союза художников России Александр Шалагин пожелал художнице новых творческих успехов. К поздравлениям присоединилась заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере Наталья Скуратовская.

– Я рада, что в нашем городе живет такой талантливый человек, художник, который дарит нам свое творчество. Каждая выставка Оксаны – это всегда удивление и восторг. Поэтому я желаю вам вдохновения, новых открытий и ярких впечатлений.

На выставке автор представила абстрактно-фигуративные серии работ, реалистичные малоформатные этюды, графические наброски с натуры. Выставочный проект художницы помогает найти ответ на вопрос: что такое «тишина» в природе, в городском пространстве, во внутреннем мире человека.

Выставку «Тишина» в картинной галерее «Вернисаж» можно посетить до 7 сентября.

Пресс-служба администрации НГО