№33 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 18 августа во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Билеты в купейные вагоны на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 1 сентября, пассажиры смогут купить на 25% дешевле по "невозвратному" тарифу – подробности акции в свежем номере «РИО Панорамы».

- Что делать, если к вам в дом неожиданно нагрянули судебные приставы? – советы от эксперта.

- Кому направо, а кому налево – по какой сторону дороги лучше ехать? Как так получилось и почему человечество не смогло договориться о едином правиле – об этом и многом другом в нашей традиционной рубрике «Это интересно».

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, для дачников и садоводов – посевной календарь и полезные советы по работам в саду в августе, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Билеты в купейные вагоны на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 1 сентября, пассажиры смогут купить на 25% дешевле по "невозвратному" тарифу – подробности акции в свежем номере «РИО Панорамы».- Что делать, если к вам в дом неожиданно нагрянули судебные приставы? – советы от эксперта.- Кому направо, а кому налево – по какой сторону дороги лучше ехать? Как так получилось и почему человечество не смогло договориться о едином правиле – об этом и многом другом в нашей традиционной рубрике «Это интересно».- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, для дачников и садоводов – посевной календарь и полезные советы по работам в саду в августе, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script