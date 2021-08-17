|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|17.08.2021
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№33 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 18 августа во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Билеты в купейные вагоны на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 1 сентября, пассажиры смогут купить на 25% дешевле по "невозвратному" тарифу – подробности акции в свежем номере «РИО Панорамы».
- Что делать, если к вам в дом неожиданно нагрянули судебные приставы? – советы от эксперта.
- Кому направо, а кому налево – по какой сторону дороги лучше ехать? Как так получилось и почему человечество не смогло договориться о едином правиле – об этом и многом другом в нашей традиционной рубрике «Это интересно».
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, для дачников и садоводов – посевной календарь и полезные советы по работам в саду в августе, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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