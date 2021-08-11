|Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|11.08.2021
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№32 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 11 августа во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- В августе работающим пожилым гражданам России Пенсионный фонд произведет перерасчет страховых выплат: кому и сколько – более подробно расскажет «РИО Панорама» на этой неделе.
- Правила дорожного движения предложили включить в ЕГЭ, а правила техосмотра - вновь изменить – все подробности в нашей постоянной рубрике «Автообозрение».
- За что могут отключить свет и как вернуть в квартиру электроэнергию - расскажем на страницах свежего номера «РИО Панорамы».
- В сентябре в Находке начнется строительство ледовой арены; когда закончится ремонт трассы «Артём – Находка – порт Восточный: об этом и многом другом – в новостном блоке нашего еженедельника.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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