№32 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 11 августа во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- В августе работающим пожилым гражданам России Пенсионный фонд произведет перерасчет страховых выплат: кому и сколько – более подробно расскажет «РИО Панорама» на этой неделе.

- Правила дорожного движения предложили включить в ЕГЭ, а правила техосмотра - вновь изменить – все подробности в нашей постоянной рубрике «Автообозрение».

- За что могут отключить свет и как вернуть в квартиру электроэнергию - расскажем на страницах свежего номера «РИО Панорамы».

- В сентябре в Находке начнется строительство ледовой арены; когда закончится ремонт трассы «Артём – Находка – порт Восточный: об этом и многом другом – в новостном блоке нашего еженедельника.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

- В августе работающим пожилым гражданам России Пенсионный фонд произведет перерасчет страховых выплат: кому и сколько – более подробно расскажет «РИО Панорама» на этой неделе.- Правила дорожного движения предложили включить в ЕГЭ, а правила техосмотра - вновь изменить – все подробности в нашей постоянной рубрике «Автообозрение».- За что могут отключить свет и как вернуть в квартиру электроэнергию - расскажем на страницах свежего номера «РИО Панорамы».- В сентябре в Находке начнется строительство ледовой арены; когда закончится ремонт трассы «Артём – Находка – порт Восточный: об этом и многом другом – в новостном блоке нашего еженедельника.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script