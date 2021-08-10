«Терминал Астафьева» организовал для своих сотрудников вакцинацию от коронавирусной инфекции. Помощь с организацией процедуры на предприятии оказали специалисты находкинской городской больницы № 1. Почти 400 сотрудников «Терминала Астафьева» получили первый компонент вакцины «Спутник».











«Мы внимательно относимся к здоровью коллектива и, понимая всю важность своевременной вакцинации, на предприятии был организован смотровой и прививочный кабинеты. Для удобства работающих в разные смены, прививку можно было сделать как в первой, так и во второй половине дня. В день таким образом прививку получали около ста сотрудников предприятия», – сообщил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.





Отметим, что желающих сделать прививку сначала осматривал терапевт, измерял давление, температуру, сатурацию. Если противопоказания не были обнаружены, давалось разрешение на прививку. Вакцинация проходила в течение рабочей недели.





В Министерстве здравоохранения Российской Федерации напоминают, что в современной эпидобстановке это самый надежный способ сберечь свою жизнь и жизнь своих близких. Посещая регионы, глава минздрава России Михаил МУРАШКО отмечает, что более 98% поступающих на госпитализацию пациентов – это те, кто не вакцинировался.

«Это говорит о том, что вакцина работает и спасает жизнь», – подчеркнул он.

