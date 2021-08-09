|Новые трибуны жду болельщиков «Океана»
|Сергей Гончаров
|09.08.2021
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Новые трибуны полностью готовы к приему болельщиков на нижнем поле стадиона «Водник» в Находке. Работы идут в рамках заключенного договора о развитии между «Терминалом Астафьева» и футбольным клубом «Океан». Здесь установлены 2500 новых пластиковых кресел.
Как рассказал директор компании-подрядчика Сергей ШЕЛУПАЙКО, предварительно здесь были демонтированы старые трибуны и подготовлено основание для новых.
«Очистили бетонное основание, металлические части, уложили новый деревянный настил, обработали, трижды покрасили, потом смонтировали новые антивандальные кресла. Они более гибкие и удобные для болельщиков. Следующий этап у нас – устройство нового забора вдоль поля.
Установим сетку высотой 8 метров со всех сторон, чтобы мяч не вылетал в том числе на проезжую часть улицы Владивостокской», – добавил Сергей Шелупайко.
После монтажа нового забора строители приступят к финальному этапу реконструкции – замене искусственного поля. Новый газон последнего поколения корейской компании KONYGREEN, сертифицированный ФИФА, уже доставлен в Находку. Это покрытие позволит команде «Океан» выступать на профессиональном уровне. Поскольку старый газон остается пригодным для проведения тренировочных занятий на детском любительском уровне, руководство школы «Полюс» обратилось в «Терминал Астафьева» с просьбой постелить его на своей спортивной площадке.
«Благодаря замене поля ученики смогут нормально тренироваться и повышать свой уровень спортивного мастерства. Сейчас здесь проводят уроки физкультуры на земляном покрытии, что весьма травмоопасно для школьников. Этот газон нам очень пригодится», – рассказала Елена БЫЦИШИНА, директор школы №1 «Полюс».
Исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН, осмотревший школьную площадку, сообщил, что после демонтажа поля со стадиона «Водник» компания за счёт собственных средств постелит его у подшефной школы «Полюс».
«Важно, что после школьных занятий здесь смогут тренироваться все жители микрорайона Мыса Астафьева, что несомненно улучшит социальную обстановку района. Работы по монтажу газона мы возьмем на себя», – сообщил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.
Напомним, что в рамках реконструкции нижнего поля стадиона «Водник» помимо новых трибун уже установлены новые мачты освещения, также здесь появятся раздевалки для команд и судей. Это позволит сертифицировать стадион для проведения официальных соревнований на профессиональном уровне. Важно отметить, что стадион будет доступен и для любительских команд.
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