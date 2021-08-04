 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Малыши будут довольны Материал в печатном номере Отправить на e-mail
Евгений Малюга   
04.08.2021
Волонтёры наполнили песочницы на детских площадках
Отсутствие песка в городских дворах – давно известная общественникам проблема. Несмотря на то, что Находка находится в непосредственной близости к морю, песочницы остаются самым удобным и доступным вариантом для детских игр.

– У родителей не всегда есть возможность выехать с ребёнком на пляж. Через Центр «ПоМожем» мы узнали у горожан, на каких детских площадках не хватает песка, – рассказал участник общественного движения «Я делаю город лучше» Илья ВИНОГРАДОВ.
Проведя опрос в социальных сетях, команда узнала адреса пустующих песочниц. Водитель, готовый развести песок по дворам, был найден через Центр «ПоМожем». На просьбу о помощи откликнулся частный грузоперевозчик. Две машины необходимого материала предоставили Самвел АВЕТИСЯН и ООО «Масис».
 

Когда все усилия были объединены, оставалось только претворить доброе дело в жизнь. Вооружившись садовой тачкой и парой лопат, общественники за несколько часов наполнили следующие песочницы: на Рыбацкой, 17А и 17Б, между домами на Бокситогорской, 34 и Спортивной, 43, на Находкинском проспекте, 96, Заводской, 2, на Комсомольской, 30-34 и 32-36 и Дзержинского, 7Б.
Не остался без внимания и Детский сад №63 – коллектив учреждения также обратился за помощью в обустройстве игровых площадок для своих маленьких воспитанников.
Напомним, что общественная организация «Я делаю город лучше» сейчас активно занимается реализацией нового проекта «ПоМожем». Инициатива, призванная наладить коммуникацию между теми, кто готов помогать, и теми, кто нуждается в помощи, получила поддержку Фонда президентских грантов.
В рамках проекта уже начал работу координационный Центр, специалисты которого помогают волонтёрам и благополучателям найти друг друга.
 

– На основе запросов жителей Находки мы составили «Карту проблем», которая представлена на нашем сайте. Некоторые точки на этой карте уже сменили своей цвет на фиолетовый (это означает, что обозначенная проблема решена). Например, был закрыт сбор средств на покупку тренажёра для спортивного зала «Я особенный», в котором занимаются адаптивной физкультурой подопечные фонда «Забота». Также проведены несколько субботников на городских пляжах, – отметила администратор Центра «ПоМожем» Елена ЗЕНИНА.
Добавить новую точку на карту может любой горожанин. Для этого на официальном сайте проекта по-можем.рф (centrpomozhem.ru) необходимо заполнить простую форму.
Помимо этого, у Центра «ПоМожем» работает горячая линия. Звонки по номеру 8-994-107-05-52 принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00.
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 08 Авг 2021 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика