Волонтёры наполнили песочницы на детских площадках



Отсутствие песка в городских дворах – давно известная общественникам проблема. Несмотря на то, что Находка находится в непосредственной близости к морю, песочницы остаются самым удобным и доступным вариантом для детских игр.



– У родителей не всегда есть возможность выехать с ребёнком на пляж. Через Центр «ПоМожем» мы узнали у горожан, на каких детских площадках не хватает песка, – рассказал участник общественного движения «Я делаю город лучше» Илья ВИНОГРАДОВ.

Проведя опрос в социальных сетях, команда узнала адреса пустующих песочниц. Водитель, готовый развести песок по дворам, был найден через Центр «ПоМожем». На просьбу о помощи откликнулся частный грузоперевозчик. Две машины необходимого материала предоставили Самвел АВЕТИСЯН и ООО «Масис».



Когда все усилия были объединены, оставалось только претворить доброе дело в жизнь. Вооружившись садовой тачкой и парой лопат, общественники за несколько часов наполнили следующие песочницы: на Рыбацкой, 17А и 17Б, между домами на Бокситогорской, 34 и Спортивной, 43, на Находкинском проспекте, 96, Заводской, 2, на Комсомольской, 30-34 и 32-36 и Дзержинского, 7Б.

Не остался без внимания и Детский сад №63 – коллектив учреждения также обратился за помощью в обустройстве игровых площадок для своих маленьких воспитанников.

Напомним, что общественная организация «Я делаю город лучше» сейчас активно занимается реализацией нового проекта «ПоМожем». Инициатива, призванная наладить коммуникацию между теми, кто готов помогать, и теми, кто нуждается в помощи, получила поддержку Фонда президентских грантов.

В рамках проекта уже начал работу координационный Центр, специалисты которого помогают волонтёрам и благополучателям найти друг друга.



– На основе запросов жителей Находки мы составили «Карту проблем», которая представлена на нашем сайте. Некоторые точки на этой карте уже сменили своей цвет на фиолетовый (это означает, что обозначенная проблема решена). Например, был закрыт сбор средств на покупку тренажёра для спортивного зала «Я особенный», в котором занимаются адаптивной физкультурой подопечные фонда «Забота». Также проведены несколько субботников на городских пляжах, – отметила администратор Центра «ПоМожем» Елена ЗЕНИНА.

Добавить новую точку на карту может любой горожанин. Для этого на официальном сайте проекта

Помимо этого, у Центра «ПоМожем» работает горячая линия. Звонки по номеру 8-994-107-05-52 принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00. – На основе запросов жителей Находки мы составили «Карту проблем», которая представлена на нашем сайте. Некоторые точки на этой карте уже сменили своей цвет на фиолетовый (это означает, что обозначенная проблема решена). Например, был закрыт сбор средств на покупку тренажёра для спортивного зала «Я особенный», в котором занимаются адаптивной физкультурой подопечные фонда «Забота». Также проведены несколько субботников на городских пляжах, – отметила администратор Центра «ПоМожем» Елена ЗЕНИНА.Добавить новую точку на карту может любой горожанин. Для этого на официальном сайте проекта по-можем.рф (centrpomozhem.ru) необходимо заполнить простую форму.Помимо этого, у Центра «ПоМожем» работает горячая линия. Звонки по номеру 8-994-107-05-52 принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00.