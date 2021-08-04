Центральная библиотечная система Находки приглашает горожан старше 50 лет принять участие в литературном конкурсе «Серебряное перо», который стартовал 1 августа.



Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшее эссе о любимой библиотеке» и «Лучшая рецензия на книгу» и приурочен ко Дню пожилого человека. В этом году вводится специальная номинация – «Рецензия на произведения В. К. Арсеньева», приуроченная к 150-летию со дня рождения писателя, путешественника, исследователя Дальнего Востока, которое будет отмечаться в 2022 году. Работы могут быть представлены как в печатном, так и в рукописном варианте. Те, кто с компьютерными программами на «ты», могут создать работу в виде презентации Power Point.

Положение о конкурсе и форма заявки на участие размещены на сайте ЦБС Находки http://nakhodka-lib.ru/, подробности можно узнать в любой городской библиотеке. Работы необходимо отправить на электронный адрес: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script с пометкой «Конкурс «Серебряное перо» либо принести в ближайшую библиотеку до 30 сентября.

Жюри, в которое войдут представители общественности, образования, культуры, будет учитывать легкость, яркость, логичность и лаконичность изложения. Победителей в каждой номинации наградят памятными призами, а остальные получат дипломы за участие.

Литературный конкурс «Серебряное перо» проходит в третий раз. За эти два года более 40 находкинцев приняли участие в творческом состязании. В прошлом году победителями стали Ирина МАШУТИНА

(в номинации «Лучшая рецензия на книгу») и Елена НАУМЕНКО (в номинации «Лучшее эссе о библиотеке»). Также жюри решило поощрить за оригинальность Елену БЕНДЯК, которая написала рецензию на собственный краеведческий сборник «В долине реки Волчанки. Село Душкино».

Галина КОЛНЕР, Центральная библиотечная система Находки