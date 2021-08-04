|История Приморья – в каждой семье
|РИО Панорама
|04.08.2021
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Читатели находкинских библиотек Николай ГЛЕС и Вадим ЧЕКМАРЁВ стали победителями краевого литературно-исследовательского конкурса для инвалидов по зрению «История Приморья в истории моей семьи», объявленного Приморской краевой библиотекой для слепых. Оба читателя награждены дипломами и ценными подарками.
19-летний Николай Глес, представлявший библиотечный комплекс «Семья», занял первое место в номинации «Летописец рода». Вадим Чекмарёв, читатель Центральной детской и юношеской библиотеки – серебряный призёр в номинации «Я – первый приморец в семье».
Николай Глес, который родился в Находке в 2002 году, рассказал о своих предках – прадедушке, бабушке и дедушке. Прадедушка Антон Антонович Ковтун участвовал в Великой Отечественной войне, воевал в Польше, дошел до Берлина и был направлен на Дальний Восток, где началась война с Японией. Так он и остался в Приморье. А дедушка Николай Иванович Ануфриев и бабушка Ольга Антоновна познакомились в Находке, когда город только начал расти и развиваться и сюда съезжалась молодёжь со всего Советского Союза.
А вот Вадим Чекмарёв родился на тамбовщине и приехал в Находку в 1987 году, отслужив в армии, по оргнабору. Работал докером в Рыбном порту, потом перешел в ремонтно-строительный цех. В Находке он встретил свою будущую жену, с которой вырастил двоих детей. Находку и Приморский край Вадим Чекмарёв считает своей второй малой родиной. «Здесь моя семья. Здесь мой дом», – отмечает Вадим в своей работе.
В краевом конкурсе были представлены номинации: «Летописец рода», «Я – первый приморец в семье», «Мне помнится история одна», «Моим трудом крепчал любимый край», «Хочу рассказать о нём» и, конечно же, «Поэзия».
Как отметили организаторы, конкурсанты перечислили огромное количество событий, географических мест, а временной охват воспоминаний и рассказов насчитал более ста пятидесяти лет.
Библиотеки Находки уже не первый раз привлекают своих читателей к участию в краевых конкурсах. В прошлом году Вадим Чекмарёв и Валентина Курилова стали призёрами краеведческой онлайн-викторины ««Штрихи к портрету города», организованной Приморской краевой библиотекой для слепых и приуроченной к юбилею Владивостока.
Стоит отметить, что в Центральной библиотечной системе работают два специализированных отдела по работе с инвалидами по зрению – в библиотечном комплексе «Семья» и в Центральной детской и юношеской библиотеке. Отделы оснащены оборудованием, предназначенным для слабовидящих и незрячих читателей. Это тифлофлеш-плееры, видеоувеличители, лупы-строки. Между Приморской краевой библиотекой для слепых и Центральной библиотечной системой Находки заключен договор, согласно которому происходит регулярный обмен книгами для этой категории инвалидов: на флеш-картах, с рельефно-точечным шрифтом Брайля и крупным шрифтом.
Галина КОЛНЕР, Центральная библиотечная система Находки
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