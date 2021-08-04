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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
04.08.2021
Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя 1993 года рождения, которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

Как установлено в судебном заседании, фигурант уголовного дела в первых числах января 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения у матери в одной из квартир по ул. Макарова в г. Находке, в ходе ссоры с последней, используя в качестве орудия преступления нож хозяйственно-бытового назначения, с целью убийства последней нанес множество ударов в область тела, шеи и рук потерпевшей, в места расположения жизненно-важных органов, а также не менее двух ударов руками в область лица.
В результате умышленных действий фигурантом уголовного дела своей матери причинены множественные телесные повреждения, которые расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и состоят в прямой причинной связи с наступлением смерти пострадавшей.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд, с учетом личности последнего, назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Приговор вступил в законную силу.
 
Евгения КУЛАК, старший помощник прокурора г. Находки
 

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