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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
03.08.2021
№31 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 4 августа во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Примите поздравления: 8 августа в России отмечают День строителя. Этот день занимает особое место среди профессиональных праздников, поскольку профессия строителя становится делом жизни тех людей, кто более всего ценит мир и стабильность и готов дарить людям результаты своей нелегкой работы. «РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям строителям и ветеранам отрасли нашего города на страницах свежего выпуска и желает всем новых побед, благополучия и здоровья.
- Снова взялись за перо: ЦБС г. Находки приглашает горожан старше 50 лет принять участие в литературном конкурсе «Серебряное перо» - подробности на стр. «РИО Панорамы» и в библиотеках города.
- Право на внеочередное обслуживание получат дети-инвалиды и сопровождающие их лица: об этом - в свежем номере «РИО Панорамы».
- Получить пособие по безработице станет проще; МРОТ предлагают повысить; должники могут лишиться загранпаспортов: об этом и многом другом – в новостном блоке нашего еженедельника.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, для дачников и садоводов – посевной календарь и полезные советы по работам в саду в августе, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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