|Учебный год не за горами
|РИО Панорама
|28.07.2021
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Межведомственная комиссия начала приемку дошкольных, общеобразовательных и учреждений дополнительного образования. До 10 августа представители Управления образования администрации Находкинского городского округа, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, полиции, вневедомственной охраны проверят образовательные учреждения на предмет безопасности и материально-технической оснащенности.
Особое внимание комиссия уделяет санитарному состоянию помещений, оснащению пищеблока, а также соответствию требованиям антитеррористической и пожарной безопасности. Первым учреждением, которое посетили члены комиссии по приемке объектов образования к новому ученому году, стал детский сад № 53.
Как рассказала секретарь межведомственной комиссии, заместитель начальника Управления образования администрации Находкинского городского округа Светлана АЛЕКСАНДРОВА, до 10 августа необходимо проверить 23 школы, 38 детских садов и 6 учреждений дополнительного образования. Кроме того, межведомственная комиссия осуществит приёмку детского дома, двух коррекционных школ, а также частного образовательного учреждения «Центр непрерывного образования».
По результатам приемки каждое образовательное учреждение получит акт, подписанный членами комиссии, который станет подтверждением готовности к новому учебному году.
Пресс-служба администрации НГО
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|28 Июл 2021
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