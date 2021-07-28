Межведомственная комиссия начала приемку дошкольных, общеобразовательных и учреждений дополнительного образования. До 10 августа представители Управления образования администрации Находкинского городского округа, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, полиции, вневедомственной охраны проверят образовательные учреждения на предмет безопасности и материально-технической оснащенности.



Особое внимание комиссия уделяет санитарному состоянию помещений, оснащению пищеблока, а также соответствию требованиям антитеррористической и пожарной безопасности. Первым учреждением, которое посетили члены комиссии по приемке объектов образования к новому ученому году, стал детский сад № 53.

Как рассказала секретарь межведомственной комиссии, заместитель начальника Управления образования администрации Находкинского городского округа Светлана АЛЕКСАНДРОВА, до 10 августа необходимо проверить 23 школы, 38 детских садов и 6 учреждений дополнительного образования. Кроме того, межведомственная комиссия осуществит приёмку детского дома, двух коррекционных школ, а также частного образовательного учреждения «Центр непрерывного образования».

По результатам приемки каждое образовательное учреждение получит акт, подписанный членами комиссии, который станет подтверждением готовности к новому учебному году.

Пресс-служба администрации НГО