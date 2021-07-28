|В плановом режиме
|РИО Панорама
|28.07.2021
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В Находке асфальтирование тротуаров и дорог продолжается в плановом режиме.
Закончено обновление проездов и пешеходных дорожек в Северном микрорайоне между ул. Фрунзе и Кирова. Финальные работы по асфальтированию ведутся на ул. Лермонтова. Здесь уложено новое покрытие на проезжей части в районе сквера «Русь», завершаются работы по ремонту тротуара.
На Находкинском проспекте в районе остановки «Тихоокеанская» тоже завершено асфальтирование дорожного полотна. Причём, работы производились в ночное время для большего удобства жителей города.
В ближайшее время будет обновлено асфальтовое покрытие на площади в районе остановки «Рыбный порт». В настоящее время идёт подготовка объекта.
На ул. Гагарина строители обновляют тротуар.
Ведутся подготовительные работы к асфальтированию на ул. Строительной.
На ул. Бабкина и участке дороги на Приморском проспекте от поворота с Восточного проспекта в микрорайоне Врангель асфальтирование завершено.
Напомним, мероприятия реализуются в соответствии с муниципальной Программой «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа» в 2018-2023 годах». В 2021 году запланирован ремонт 27 объектов дорожной инфраструктуры городского округа, включая отдалённые микрорайоны Врангель и Ливадия.
Пресс-служба администрации НГО
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|28 Июл 2021
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