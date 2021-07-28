 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
В плановом режиме Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
28.07.2021
В Находке асфальтирование тротуаров и дорог продолжается в плановом режиме.

Закончено обновление проездов и пешеходных дорожек в Северном микрорайоне между ул. Фрунзе и Кирова. Финальные работы по асфальтированию ведутся на ул. Лермонтова. Здесь уложено новое покрытие на проезжей части в районе сквера «Русь», завершаются работы по ремонту тротуара.
На Находкинском проспекте в районе остановки «Тихоокеанская» тоже завершено асфальтирование дорожного полотна. Причём, работы производились в ночное время для большего удобства жителей города.
В ближайшее время будет обновлено асфальтовое покрытие на площади в районе остановки «Рыбный порт». В настоящее время идёт подготовка объекта.
На ул. Гагарина строители обновляют тротуар.
Ведутся подготовительные работы к асфальтированию на ул. Строительной.
На ул. Бабкина и участке дороги на Приморском проспекте от поворота с Восточного проспекта в микрорайоне Врангель асфальтирование завершено.
Напомним, мероприятия реализуются в соответствии с муниципальной Программой «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа» в 2018-2023 годах». В 2021 году запланирован ремонт 27 объектов дорожной инфраструктуры городского округа, включая отдалённые микрорайоны Врангель и Ливадия.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 28 Июл 2021 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика