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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Стань участником ГТО Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
28.07.2021
Выездную акцию «Стань участником ГТО» организовал Центр тестирования ГТО для отдыхающих на морских побережьях Находки. Спортивное мероприятие направлено на то, чтобы как можно больше жителей города попробовали свои силы в выполнении нормативов и привлечь их к занятиям физической культурой и спортом.

– В течение всего летнего периода наши сотрудники будут посещать пляжи, где каждый желающий сможет проверить свои силы в сдаче нормативов спортивного комплекса, – рассказала руководитель Центра тестирования ГТО Ирина Гаенко.
Сотрудники Центра уже провели спортивные мероприятия на пляжах «Золотари», «Рица». Отдыхающие с интересом выполняют нормативы ступеней ГТО, в том числе – прыжки в длину, отжимания, наклоны вперед. Также в рамках акции сотрудники Центра оказывают помощь в регистрации на сайте ГТО. Как отметила Ирина Гаенко, стать участником акции может любой желающий независимо от возраста.
– Сначала проявляют интерес дети, они подходят, задают вопросы, после чего подключаются родители, – говорит Ирина Гаенко. – Радует, что среди отдыхающих есть активные пенсионеры, которые с удовольствием участвуют в нашем мероприятии. После акции, которую мы провели на пляже «Рица», к нам в Центр тестирования пришла дама 66 лет, выполнила норматив ГТО и получит серебряный значок. Я считаю – это уже результат!
Организаторы планируют проводить выездные акции для отдыхающих два раза в неделю. Пройти тестирование, а также сдать нормы ГТО любой желающий может обратившись в Центр тестирования ГТО в спортивной школе «Водник» по адресу: ул. Владивостокская, д.45А или записаться по телефону: 8(4236) 68-89-15, 8 924 788 68 98.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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