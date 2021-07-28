Выездную акцию «Стань участником ГТО» организовал Центр тестирования ГТО для отдыхающих на морских побережьях Находки. Спортивное мероприятие направлено на то, чтобы как можно больше жителей города попробовали свои силы в выполнении нормативов и привлечь их к занятиям физической культурой и спортом.



– В течение всего летнего периода наши сотрудники будут посещать пляжи, где каждый желающий сможет проверить свои силы в сдаче нормативов спортивного комплекса, – рассказала руководитель Центра тестирования ГТО Ирина Гаенко.

Сотрудники Центра уже провели спортивные мероприятия на пляжах «Золотари», «Рица». Отдыхающие с интересом выполняют нормативы ступеней ГТО, в том числе – прыжки в длину, отжимания, наклоны вперед. Также в рамках акции сотрудники Центра оказывают помощь в регистрации на сайте ГТО. Как отметила Ирина Гаенко, стать участником акции может любой желающий независимо от возраста.

– Сначала проявляют интерес дети, они подходят, задают вопросы, после чего подключаются родители, – говорит Ирина Гаенко. – Радует, что среди отдыхающих есть активные пенсионеры, которые с удовольствием участвуют в нашем мероприятии. После акции, которую мы провели на пляже «Рица», к нам в Центр тестирования пришла дама 66 лет, выполнила норматив ГТО и получит серебряный значок. Я считаю – это уже результат!

Организаторы планируют проводить выездные акции для отдыхающих два раза в неделю. Пройти тестирование, а также сдать нормы ГТО любой желающий может обратившись в Центр тестирования ГТО в спортивной школе «Водник» по адресу: ул. Владивостокская, д.45А или записаться по телефону: 8(4236) 68-89-15, 8 924 788 68 98.

Пресс-служба администрации НГО