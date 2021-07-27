№30 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 28 июля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Граждане РФ, имеющие право пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести их в общую собственность либо в собственность одного лица – более подробная информация для тех, кто хочет приватизировать своё жильё.

- Отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию россиян – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- С октября 2021 года в России могут появиться коммерческие вытрезвители – как это будет, также расскажем на этой неделе.

- В Находке в плановом режиме продолжается асфальтирование тротуаров и дорог; межведомственная комиссия начала приемку дошкольных, общеобразовательных и учреждений дополнительного образования – об этом в новостном блоке «РИО Панорамы».

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на последний летний месяц.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script - Граждане РФ, имеющие право пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести их в общую собственность либо в собственность одного лица – более подробная информация для тех, кто хочет приватизировать своё жильё.- Отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию россиян – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- С октября 2021 года в России могут появиться коммерческие вытрезвители – как это будет, также расскажем на этой неделе.- В Находке в плановом режиме продолжается асфальтирование тротуаров и дорог; межведомственная комиссия начала приемку дошкольных, общеобразовательных и учреждений дополнительного образования – об этом в новостном блоке «РИО Панорамы».И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на последний летний месяц.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script