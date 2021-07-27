|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|27.07.2021
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№30 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 28 июля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Граждане РФ, имеющие право пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести их в общую собственность либо в собственность одного лица – более подробная информация для тех, кто хочет приватизировать своё жильё.
- Отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию россиян – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- С октября 2021 года в России могут появиться коммерческие вытрезвители – как это будет, также расскажем на этой неделе.
- В Находке в плановом режиме продолжается асфальтирование тротуаров и дорог; межведомственная комиссия начала приемку дошкольных, общеобразовательных и учреждений дополнительного образования – об этом в новостном блоке «РИО Панорамы».
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на последний летний месяц.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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