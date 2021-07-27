Находкинский «Океан» второй раз подряд стал обладателем Кубка Приморского края. В финале на стадионе «Динамо» со счетом 2:1 был обыгран «Уссури» из Чугуевки. Этот трофей стал пятым в истории находкинской команды.







Первый гол в матче на 35-й минуте забил игрок «Уссури» Вадим ТЕРЕЩЕНКО. Со счетом 1:0 команды ушли на перерыв. В начале второго тайма «Океан» переломил ход встречи. Сначала Жасур САЙЛИЕВ сравнял счет, а за пять минут до конца матча Игнат СОРОМЫТЬКО забил второй мяч в ворота чугуевцев.





Присутствовавший на встрече губернатор Олег Кожемяко поздравил команды.

«Сегодня победил сильнейший. Мы будем делать все, чтобы футбольные команды возрождались во всех городах и районах края, молодежь видела перспективу. Приморскому футболу более 100 лет, будем делать так, чтобы он был одним из любимых видов спорта», – подчеркнул глава региона.





Награды победителям вручил генеральный директор партнёра «Океана», АО «Терминал Астафьева», Руслан Кондратов.

«Первое, что необходимо для победы – это инфраструктура: новый стадион, тренировочная база. Мы видим это на примере флагманов нашего футбола: «Динамо», «Зенита». Будущее за инфраструктурными проектами, именно они дадут развитие. Поэтому сейчас мы занимаемся реконструкцией поля стадиона «Водник» в Находке, где «Океан» сможет играть и тренироваться уже этой осенью. Инвестиции в инфраструктуру «Океана» – приоритет нашей поддержки футбольного клуба.







Также мне хочется, чтобы эта победа, может быть, кажущаяся скромной на фоне проходящей сейчас Олимпиады, стала хорошей мотивацией для юных спортсменов, кто только начинает играть в футбол. И такие матчи вдохновляют их продолжать тренироваться, чтобы в будущем сделать шаг к победам, в том числе и на Олимпийских играх!» – поздравил команду и болельщиков Находки Руслан Кондратов.





Отметим, что в настоящий момент в ходе реконструкции нижнего поля стадиона «Водник» строители приступили к финальному этапу монтажа новых трибун. Уже готов деревянный настил, привезены новые пластиковые сидения. Также установлены новые мачты освещения. После реконструкции нижнее поле стадиона «Водник» сможет вмещать 2500 болельщиков. Доставлен в Находку искусственный газон последнего поколения производства южнокорейской компании KONYGREEN, сертифицированный ФИФА, стоимостью 100 тысяч евро. Работы по его монтажу начнутся в августе.

