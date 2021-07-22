|Сбербанк высоко оценил работу АО «Терминал Астафьева»
|Сергей Гончаров
|22.07.2021
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В рамках рабочей поездки в Находку председатель Дальневосточного Сбербанка Андрей ЧЕРКАШИН встретился с крупнейшими клиентами банка в Приморье. В поездке его сопровождал управляющий Приморским отделением Сбербанка Сергей РАДЮШКИН.
Первой точкой во время визита стал «Терминал Астафьева» - один из ведущих углеперевалочных портов Дальнего Востока. Предприятие производит выгрузку сыпучих грузов с железнодорожных вагонов и их погрузку на корабли. Во время визита участники встречи осмотрели ход строительства первого в Приморье навеса над зоной выгрузки в порту, причальный фронт и посетили центр управления предприятием. К слову, терминал использует современные технологии для защиты окружающей среды.
Дмитрий ДРУЯН, коммерческий директор АО «Терминал Астафьева»:
«Порт ведет постоянный мониторинг состояния акватории залива Находка с помощью специалистов инженерной школы ДВФУ и собственной лаборатории. Главные меры по пылеподавлению, внедряемые "Терминалом Астафьева", - это самые высокие в Находке пылеветрозащитные экраны и строящийся навес, благодаря которым мы достигнем значительного улучшения экологической обстановки».
В центре управления терминалом участникам встречи продемонстрировали, как специалисты предприятия в круглосуточном режиме, с помощью управления системой пылеподавления и мониторинга за метеоусловиями, следят за экологической безопасностью в порту.
Андрей ЧЕРКАШИН, председатель Дальневосточного Сбербанка:
«В Приморье я вижу огромный потенциал для развития в портах и перевалки грузов. Нам всегда важно посещать предприятия, которые являются реальным бизнесом, чтобы понимать, как мы можем помочь компаниям развиваться».
Сергей РАДЮШКИН, управляющий Приморским отделением Сбербанка:
«Помимо классической истории с финансированием сейчас у банка есть предложения по цифровым проектам собственной экосистемы для цифровизации процессов, которые происходят в портах. Это приводит к увеличению прибыльности предприятия, в целом повышается эффективность его работы, что благоприятно сказывается на всех процессах. Больше денег – больше возможностей инвестировать и привлекать трудовые ресурсы. Поэтому тут комплексная задача – помочь проинвестировать те технологии, что у нас есть, и в которые мы сами вкладываемся, в конкретное предприятие, чтобы повысилась его эффективность».
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