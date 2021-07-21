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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Пляжи ждут отдыхающих Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
21.07.2021
К началу летнего оздоровительного сезона, стартовавшего 10 июля, пляжи Находки введены в эксплуатацию и соответствуют нормам и требованиям российского законодательства.

Согласно постановлению администрации Находкинского городского округа, местами массового отдыха населения на территории морского побережья стали пляжи в районе бухт Отрада, Подосёнова, Анна, Рифовая, Гайдамак, Средняя, Прибойная. Другие места находкинского побережья считаются местами массового отдыха, не разрешенными к эксплуатации.
К началу оздоровительного сезона все имеющиеся нарушения на пляжах были устранены. Арендаторы территорий установили необходимое количество мусорных баков, туалетов и раздевалок.
Рейды межведомственной комиссии продолжатся и в течение всего пляжного сезона, который официально закончится 15 сентября. Также специалисты комиссии будут реагировать на обращения и жалобы жителей и гостей Находки. По всем вопросам работы мест массового отдыха можно обращаться в отдел предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского округа по тел. 69-21-15.
Места разрешенного отдыха:
• база отдыха «Триозёрье», АО «Порт-Восточный», бухта Триозёрье;
• пляж детского оздоровительного лагеря «Радуга», бухта Рифовая;
• пляж «Бухта Отрада», бухта Отрада;
• пляж ИП Подольный в бухте Рифовой, озеро Ливадийское;
• база отдыха «Морской бриз», бухта Триозёрье;
• пляж ИП Кухарев, бухта 2-я Прибойная, посёлок Авангард;
• пляж озера Ливадийского, бухта Рифовая;
• пляж ИП Чевычелов, бухта Рифовая, посёлок Ливадия;
• пляж «Парус», бухта Средняя;
• пляж ИП Тушкова в бухте Стрельбище;
• пляж детских оздоровительных лагерей «Альбатрос» и «Спартанец», бухта Анны;
• пляж базы отдыха «Золотой берег», бухта Шепалова;
• пляж базы отдыха «Зелёный мыс», бухта Подосенова;
• пляж базы отдыха «Лукоморье», залив Восток;
• пляж ИП Притула, бухта Подосенова;
• комплекс семейного отдыха «Поющие пески», бухта Петрова;
• пляж базы отдыха «Жемчужная», бухта Средняя.
 
По материалам пресс-службы администрации НГО
 

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