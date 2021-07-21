К началу летнего оздоровительного сезона, стартовавшего 10 июля, пляжи Находки введены в эксплуатацию и соответствуют нормам и требованиям российского законодательства.



Согласно постановлению администрации Находкинского городского округа, местами массового отдыха населения на территории морского побережья стали пляжи в районе бухт Отрада, Подосёнова, Анна, Рифовая, Гайдамак, Средняя, Прибойная. Другие места находкинского побережья считаются местами массового отдыха, не разрешенными к эксплуатации.

К началу оздоровительного сезона все имеющиеся нарушения на пляжах были устранены. Арендаторы территорий установили необходимое количество мусорных баков, туалетов и раздевалок.

Рейды межведомственной комиссии продолжатся и в течение всего пляжного сезона, который официально закончится 15 сентября. Также специалисты комиссии будут реагировать на обращения и жалобы жителей и гостей Находки. По всем вопросам работы мест массового отдыха можно обращаться в отдел предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского округа по тел. 69-21-15.

Места разрешенного отдыха:

• база отдыха «Триозёрье», АО «Порт-Восточный», бухта Триозёрье;

• пляж детского оздоровительного лагеря «Радуга», бухта Рифовая;

• пляж «Бухта Отрада», бухта Отрада;

• пляж ИП Подольный в бухте Рифовой, озеро Ливадийское;

• база отдыха «Морской бриз», бухта Триозёрье;

• пляж ИП Кухарев, бухта 2-я Прибойная, посёлок Авангард;

• пляж озера Ливадийского, бухта Рифовая;

• пляж ИП Чевычелов, бухта Рифовая, посёлок Ливадия;

• пляж «Парус», бухта Средняя;

• пляж ИП Тушкова в бухте Стрельбище;

• пляж детских оздоровительных лагерей «Альбатрос» и «Спартанец», бухта Анны;

• пляж базы отдыха «Золотой берег», бухта Шепалова;

• пляж базы отдыха «Зелёный мыс», бухта Подосенова;

• пляж базы отдыха «Лукоморье», залив Восток;

• пляж ИП Притула, бухта Подосенова;

• комплекс семейного отдыха «Поющие пески», бухта Петрова;

• пляж базы отдыха «Жемчужная», бухта Средняя.

По материалам пресс-службы администрации НГО