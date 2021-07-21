|В кружки и секции – бесплатно
|РИО Панорама
|21.07.2021
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С начала учебного на территории Приморского края начнёт работу система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Это значит, что кружки и секции дети смогут посещать за счёт бюджетных средств.
На первом этапе работы системы в неё войдут не менее 25 процентов детей Находки в возрасте от 5 до 18 лет. Каждый желающий получит сертификат дополнительного образования. Но несмотря на свое название – это не физический документ, а реестровая запись с индивидуальным номером.
У каждого ребёнка (семьи) будет открыт личный кабинет в электронной информационной системе на сайте https://25.pfdo.ru/, в которой можно будет выбирать кружки и секции, осуществлять запись на программы, отслеживать получение услуги и списание средств с сертификата, оценивать образовательную программу и многое другое.
Сертификат не нужно получать каждый учебный год: единожды зарегистрировав ребёнка в системе, он будет действовать до достижения им 18 лет. В зависимости от стоимости образовательной программы, сертификат можно направить на обучение по одной или нескольким программам. Средства на сертификате будут ежегодно пополняться.
Получить дополнительное образование за счёт государства можно как в государственных и муниципальных, так и в частных организациях. Компании и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере допобразования, должны войти в реестр поставщиков образовательных услуг и внести свои обучающие программы в специальный навигатор информационной системы. Чтобы стать поставщиком образовательных услуг, необходимо направить заявку через информационную систему https://25.pfdo.ru/ и разместить копии документов. В настоящее время работа по регистрации поставщиков образовательных услуг в информационной системе уже ведётся.
Узнать больше о системе ПФДО можно по телефону: 8 (423) 236-32-74.
Пресс-служба администрации НГО
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