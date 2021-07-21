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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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«Рюкзачок приключений» продолжается в библиотеках Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
21.07.2021
Краеведческий квест от библиотек Находки завершил свою «походную» часть – выезды на пришкольные площадки. Всего в квестах приняли участие более 370 ребят. Вторая часть «Рюкзачка» проходит уже в стенах городских библиотек.

С период 12 по 30 июля дети, участвовавшие в квесте на своих пришкольных площадках, могут продолжить выполнять задания в библиотеках. Там для них приготовлены электронные викторины, кроссворды, творческие задания. Как и в первой части квеста, все они посвящены Приморью, Находке, детским книжкам местных авторов, животному и растительному миру нашего уникального края.
 

Во время квестов в своих школах каждый ребенок получил именную маршрутную карту, в которой указаны адреса библиотек-участниц проекта. Можно выбрать ближайшую к дому или любую удобную из указанных библиотек.
Библиотекари предоставят каждому участнику одинаковые задания – по одному в день – и запишут в именную карту ребенка заработанные баллы. Эта информация сохраняется и в библиотечной системе, чтобы по окончании проекта сравнить результаты всех участников.
Ребята, набравшие больше всех баллов и сделавшие это раньше других, получат в награду билеты в Приморский Сафари-парк, а трое абсолютных победителей – три суперприза и, конечно, дипломы победителей.
Всем желаем удачи и новых интересных открытий о родном крае!
 
Светлана Алексеева, руководитель проекта «Рюкзачок приключений»,
Центральная библиотечная система Находкинского городского округа
 

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